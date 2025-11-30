Mapa de tormentas en el Alto Valle: cómo sigue la intensidad y el pronóstico del SMN

Las tormentas avanzan y retroceden en toda la región, con granizos, chaparrones intensos y ráfagas. El SMN mantiene la inestabilidad durante toda la jornada.

El mapa de las tormentas en el Alto Valle. (Foto: Fernando Frassetto)

¿Qué pasa con las tormentas ? El domingo en el Alto Valle volvió a mostrar un escenario inquieto, con tormentas que van y vienen y un mapa meteorológico que cambia casi minuto a minuto. En zonas como Senillosa y Arroyito continuaba la lluvia pasada el mediodía, en Neuquén capital, Centenario y San Patricio del Chañar las tormentas habían cedido temporalmente, dejando paso a intervalos de nubes bajas y claros.

El meteorólogo de la Autoridad Intrejurisdiccional de Cuencas (AIC), Fernando Frasetto , compartió un mapa en las redes sociales sobre el avance y retroceso de las tormentas, en toda la zona del Alto Valle, con grados de intensidad de acuerdo a los colores. Aparentemente, la tormenta se mueve rápido, y por franjas específicas. En algunos sectores llueve y vuelve a salir del sol como si la tormenta girada por kilómetros.

En otros sectores, el fenómeno se sintió con más fuerza: cayó una gran granizada cerca de Chelforó, que cubrió los campos de blanco en pocos minutos, y un aguacero violento en Villa Regina complicó por momentos la visibilidad, según pudo saber LM Neuquén.

Pronóstico SMN domingo

Vale recordar que hay una alerta amarilla vigente en distintas zonas de la provincia de Neuquén, desde Rincón de los Sauces hacia el Sur, y también hasta Picún Leufú, pasando por el centro de la provincia y la zona de la Confluencia. El clima es inestable.

Pronóstico del tiempo en el Alto Valle

El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, actualizado a las 13:51, confirma que la inestabilidad seguirá al menos hasta esta noche. Para la tarde se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitación del 40 al 70%, ráfagas que podrían superar los 30 km/h, y una máxima de 23°C.

Granizo Chelforó

Hacia la noche, el panorama mejora apenas: persistirán las tormentas aisladas, con viento del sudoeste y ráfagas de 42 a 50 km/h.

La semana arrancará más estable, pero desde el martes comenzará un ascenso térmico sostenido que llevará las máximas nuevamente por encima de los 30°C.

En el Valle Medio, cayó granizo que puso en alerta a los productores.