Se cumplió el pronóstico y la lluvia llegó a la región ¿Cómo sigue el fin de semana?

Pasadas las 20 horas, Neuquén capital fue testigo del paso de la tormenta. Enterate cómo continúa el tiempo en los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta por tormentas para este viernes por la noche. Alerta que se elevará a naranja para este sábado en la ciudad de Neuquén y la zona de inlfuencia. Según el pronóstico, se espera un sábado húmedo, con mejoras recién desde el domingo por la tarde.

El inicio del fin de semana llegará con tormentas y lluvia s en buena parte de Neuquén y Río Negro , un escenario que ya viene mostrando actividad desde la tarde de este viernes. En su informe oficial, el organismo marcó la presencia de zonas con tormentas fuertes, ráfagas y posible caída de granizo para varias localidades del norte y centro neuquino.

¿Cómo sigue el finde?

Según el SMN, este viernes por la noche continuará la inestabilidad, con probabilidades de lluvia que van del 40% al 70% en las ciudades de Neuquén capital, Cipolletti, Rincón de los Sauces, Cutral Co y Zapala. Las temperaturas se mantendrán templadas, mientras que el viento soplará desde el sector sur con intensidad moderada.

Los mapas muestran zonas en alerta amarilla y naranja por tormentas, lo que implica posibles lluvias intensas y actividad eléctrica, especialmente en el norte de la provincia. Los mapas muestran zonas en alerta amarilla y naranja por tormentas, lo que implica posibles lluvias intensas y actividad eléctrica, especialmente en el norte de la provincia.

Para este sábado 29, el panorama se mantiene similar, anticipando un día gris, húmedo y con lluvias intermitentes, con momentos de chaparrones y tormentas aisladas. Las probabilidades de precipitación rondan el 40% y 70% en gran parte de Neuquén, de acuerdo con los pronósticos por localidad. Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 21° y 23° en esa jornada de tirmpo inestable, en la previa al ingreso de aire más fresco.

En la zona del Alto Valle de Río Negro, el sábado también será de mal tiempo, con lluvias durante la mañana y tarde. En ciudades como Cipolletti, General Roca y Villa Regina, el SMN señala un escenario de inestabilidad persistente y cielo mayormente cubierto en gran parte del día.

tormentas Los técnicos marcan que las tormentas generan picos de tensión capaces de dañar equipos electrónicos en segundos.

En tanto, el domingo 30, comienza un cambio más notorio en el clima. El informe meteorológico indica que habrá una mejora progresiva, sobre todo en el Alto Valle y Neuquén capital. Las lluvias podrían continuar en las primeras horas, pero la probabilidad baja a un 10% en la tarde, lo que permitiría la aparición de algunos intervalos de sol.

Sin embargo, en la zona sur y cordillera, las localidades de San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Aluminé podrían mantener lluvias intermitentes durante el día.

Recomendaciones

Será un fin de semana que combina tormentas, lluvias y mejoras parciales, con un sábado que se perfila como la jornada más inestable. El SMN recomienda estar atentos a las actualizaciones oficiales, resguardar vehículos ante posible granizo y evitar circular en sectores anegables durante los momentos de lluvia más intensa.