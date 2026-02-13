Cómo estará el tiempo en Neuquén durante este fin de semana largo

El pronóstico del tiempo para este feriado largo por Carnaval es bueno, tirando a caluroso en Neuquén. Está pronosticado para este fin de semana un ascenso de la temperatura tras un breve impasse en el que predominaron los días templados en la región.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), los protagonistas de este inicio del finde serán el calor y el viento, al menos durante el sábado. Para la madrugada se espera una temperatura de 18 grados bajo un cielo parcialmente nublado y viento de moderado a fuerte. Las ráfagas están previstas entre 60 y 69 kilómetros por hora Durante la mañana la temperatura ascenderá a los 21 grados con viento fuerte y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Por la tarde. la temperatura alcanzará los 32 grados de máxima y el viento será leve. Pero se terminará la calma hacia la noche porque se prevé que alcance los 50 kilómetros por hora.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC ) pronosticaron tiempo bueno, soleado y calmo en el norte de la Patagonia. Anticipan un ascenso de la temperatura, con días cálidos durante el fin de semana. E incluso adelantaron que se volverá sentir calor al comienzo de la próxima en la región. En cambio en la Cordillera se esperan lluvias para el martes. Estará inestable con períodos de viento en toda la región. Anticiparon que se mantendrán los días de verano y calor en la segunda quincena de febrero.

Viento (11)

Cómo sigue el tiempo durante el feriado

El domingo descenderá levemente la temperatura, pero estará mayormente calmo en la región. En horas de la madrugada se espera una temperatura de 19 grados y viento de hasta 22 kilómetros por hora. Por la mañana se prevé cielo algo nublado y un ascenso a los 22 grados bajo un viento leve proveniente del sector sudeste. Para la tarde la temperatura llegará a los 30 grados y el viento irá de los 23 a los 31 kilómetros por hora. Cerrará la jornada un cielo algo nublado y una temperatura que descenderá a los 28 grados. El viento estará ausente.

ON - Rio calor (8) Omar Novoa

La semana comenzará con tiempo inestable en Neuquén, según el SMN y la AIC. Para el organismo nacional estará algo nublado en horas de la mañana con una temperatura de 19 grados y viento de leve a moderado. Ya por la tarde ascenderá la temperatura a los 31 de máxima con tormentas aisladas, viento fuerte y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Por su parte la AIC prevé para el lunes mayormente despejado durante el día con una temperatura máxima de 36 grados, una jornada sumamente calurosa, con ráfagas de viento de hasta 30 kilómetros por hora. Para la noche pronosticó tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones con una mínima de 13 grados y vientos fuertes.