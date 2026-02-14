Soledad Martínez: "El 25 de febrero iniciamos las clases en mejores condiciones"

La ministra de Educación detalló obras en 150 escuelas mantenimiento en 100 edificios y una inversión que supera los $64 mil millones.

La ministra de Educación de la provincia de Neuquén, Soledad Martínez , aseguró que el sistema educativo está listo para el inicio de clases 2026 en condiciones “mucho más seguras y confortables” en la mayoría de los establecimientos escolares del territorio neuquino.

La fecha prevista de apertura es el 25 de febrero, y para llegar a ese objetivo se intensificaron las tareas de mantenimiento, limpieza e intervenciones integrales durante el receso de verano.

“ Nos estamos preparando para arrancar el 25 de febrero en casi la totalidad de la provincia, en mejores condiciones . Desde principios de enero tenemos firmado el convenio de mantenimiento preventivo con los municipios, con quienes formamos el acuerdo”, explicó Martínez a LM Neuquén .

Mantenimiento escolar Las tareas de mantenimiento escolar en el Plan Verano en Neuquén.

Resaltó que las acciones fueron planificadas para atender tanto las tareas de limpieza y desmalezamiento como trabajos de desinfección de tanques, reparación de patios y acondicionamiento general de las instalaciones.

Soledad Martínez: mantenimiento y grandes intervenciones

Además, la funcionaria destacó que se realizaron reposición de equipos de calefacción y calderas en varias escuelas y se llevaron adelante intervenciones mayores en casi 150 establecimientos, como parte del denominado Plan de Verano, que incluyó desde reparación integral de techos hasta mejoras de espacios comunes.

Las labores, dijo, continuarán también durante el resto del año y el receso invernal, es decir que no se detienen en la previa al inicio lectivo 2026.

En materia de inversión, Martínez detalló que la provincia destinó unos 64.000 millones de pesos para todas estas intervenciones vinculadas al mantenimiento y mejoras edilicias, y que, en términos de obra pública escolar, se alcanzan más de 85.000 metros cuadrados de nuevas construcciones.

Mantenimiento escolar Soledad Martinez La ministra ded Educación, Soledad Martínez, en un recorrido por las escuelas.

Estos anuncios se inscriben en un contexto más amplio de fuerte inversión en infraestructura educativa en Neuquén, donde el gobierno provincial lleva adelante la construcción de numerosos edificios escolares nuevos y ampliaciones de establecimientos existentes.

Según el propio gobierno, este año se finalizarán obras en múltiples localidades del interior, como nuevas escuelas primarias, secundarios y técnicas en lugares como Senillosa, Centenario, Caviahue, Junín de los Andes y San Patricio del Chañar.

También está en marcha la edificación de varias escuelas técnicas con presupuestos millonarios, como la EPET 29 en Centenario, que supera una inversión de 11.000 millones de pesos, y otras seis escuelas técnicas en Plottier, Añelo, Zapala y Rincón de los Sauces, entre otras.

En el plan de mejoras edilicias y mantenimiento se incluye la reparación de techos, sanitarios, cocinas, veredas, instalaciones eléctricas y de gas, con la intención explícita del gobierno provincial de erradicar gradualmente las aulas temporarias (tráileres) que venían siendo utilizadas en algunas comunidades escolares.

Martínez explicó que los convenios de mantenimiento preventivo con municipios se extienden durante todo el año: en verano se enfocan en desinfecciones y limpieza general, y durante el resto de los meses cubren reparaciones menores, reposición de artefactos de luz, calefactores o cuestiones vinculadas a cocinas escolares.

El Ministerio de Educación de Neuquén busca garantizar un inicio ordenado y seguro del ciclo lectivo, sostener la infraestructura educativa en el mediano plazo, disminuir las suspensiones de clases por problemas edilicios y mejorar la calidad del servicio educativo para miles de estudiantes de toda la provincia.

Visitas a escuelas: el recorrido de la ministra

Martínez y referentes de su equipo visitaron esta semana el CPEM N°7 de Junín de los Andes, el nuevo edificio para el CPEM N° 103 de Chorriaca y las escuelas primarias N° 106 y N° 60 de Plottier.

Las obras de mantenimiento e intervenciones mayores en marcha involucran actualmente a más de 95 establecimientos públicos, ya que esa acción se profundiza en esta etapa en la que un gran número de edificios están sin presencia de estudiantes y docentes en las aulas.

En el corredor de la región Confluencia y específicamente en Plottier, algunas de las tareas se están llevando adelante en escuelas primarias históricas de la localidad. En la N° 106, que fue visitada por la ministra esta semana, se intervino con tabiquería en seco para reforzar la antigua estructura de adobe en la cocina institucional y se instalaron nuevos cielorrasos y zócalos en las aulas. También se hicieron trabajos de conservación para las aberturas interiores de madera y se actualizó la iluminación interior, veredas, cerramiento perimetral, además de pintura general.

Escuelas Neuquen Algunas de las recientes obras e intervenciones en las escuelas de Neuquén.

En el centro de la ciudad, la funcionaria recorrió también la escuela N° 60, en la que las tareas consisten en reemplazar puertas internas y reparar muros con desgaste y deterioro por el uso cotidiano. También se está pintando todo el establecimiento, incluida la sede territorial del Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (Eaopie), y de la supervisión del nivel que funcionan en el mismo predio.

Por otro lado, dentro del establecimiento primario N° 265 se realizan tareas para la adecuación del portón exterior que se encontraba caído, el reemplazo de aberturas y zócalos, la construcción de una nueva pérgola exterior en el nivel Inicial y la renovación de los cielorrasos.

Educación: datos de Neuquén a tener en cuenta

El sistema educativo de la provincia de Neuquén abarca una estructura de gran escala, que obliga a sostener un esquema permanente de inversión y mantenimiento. Según los datos oficiales, en 2025 la matrícula alcanzó los 229.704 estudiantes en todos los niveles y modalidades.

La red educativa provincial está compuesta por 1.004 localizaciones, distribuidas en 912 sedes y 92 anexos, lo que da cuenta de la dispersión territorial y el desafío logístico que implica garantizar condiciones edilicias adecuadas en cada punto del mapa neuquino.

En total existen 802 edificios escolares, de los cuales 681 corresponden al sistema estatal -que son los que atiende directamente la Provincia- y 125 al sector privado.

Mantenimiento escolar Soledad Martinez-2

De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, el Ministerio de Educación informó que el Plan de Verano alcanzó a 150 escuelas con intervenciones mayores, mientras que casi 100 edificios atraviesan actualmente tareas intensivas de mantenimiento.

La inversión destinada a intervenciones edilicias asciende a 64.000 millones de pesos, mientras que el plan de obra pública en ejecución contempla la construcción de 85.000 metros cuadrados de nuevos establecimientos educativos, en distintas localidades.