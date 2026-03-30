Tremendo choque múltiple entre 10 vehículos: caos en el ingreso a Neuquén por Ruta 7

Un verdadero caos se vivió en el ingreso norte a Neuquén a causa de un violento choque en cadena.

El violento choque en Ruta 7 complicó por algunas horas el tránsito en el acceso norte a Neuquén.

Un verdadero caos se vivió esta tarde a causa de un choque múltiple que ocurrió minutos después de las 17 en el ingreso norte a Neuquén capital. Dos heridos en el lugar a causa de los golpes.

En siniestro ocurrió en el carril sentido norte-sur de la Ruta 7 , en dirección hacia Neuquén , desde Centenario , antes de llegar al desvío de Circunvalación .

En el lugar trabajaron personal policial y también el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) para atender a los múltiples afectados por el incidente vial.

Por la hora pico, sumado al lugar crítico para el tránsito donde ocurrió el siniestro, se produjeron demoras tanto en el acceso norte de la ciudad como en varios puntos del oeste, zona a la que se desviaron muchos vehículos que quedaron en el embotellamiento.

choque multiple ruta 7 as

Cómo fue el impactante choque

Según los primeros datos aportados por un testigo del hecho, fue una mala maniobra de dos autos que se dieron a la fuga lo que provocó el choque. Se trata, según el mismo testigo, de un Renault Sandero negro y otro auto blanco cuya marca no pudo dilucidar.

La maniobra generó la frenada repentina de una Renault Duster, por lo que una moto chocó por detrás e inmediatamente, varios vehículos, entre ellos un Gol y un Clio, que venían detrás comenzaron a impactar uno por uno.

Accidente en cadena ruta 7

Afortunadamente, hubo solo heridos leves

Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad. Fueron atendidos por personal del SIEN dos personas: el conductor del Gol rojo, que sufrió golpes debido al choque con la Duster y el impacto por detrás de parte del Clio; y el motociclista, quien fue revisado preventivamente, ya que no presentaba ninguna lesión notoria.

Según detallaron desde el SIEN, se le aplicó al conductor del gol, un trabajador de Sullair, un inyectable para los dolores y se determinó que este espere en el lugar a que la empresa realice la denuncia "y se lo derive a una clínica con un número de siniestro".

"La sacaron barata"

Respecto al motociclista, un oficial de la Policía, afirmaron que fue afortunado, debido a que quedó entre dos autos, pero no sufrió heridas de gravedad. "Viendo cómo quedaron los autos, la verdad que la sacaron barata", dijo una fuente del SIEN en el lugar.

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Por la seguidilla de frenadas, se produjo otro choque múltiple metros atrás entre tres autos. Solo se reportaron daños materiales.

Una hora después, no se reportaban más demoras en el sector

A medida que se corroboró el estado de los automovilistas involucrados, además de asistirles con sus vehículos, se fueron retirando uno por uno, quedando solamente los lesionados.

Para las 19 la plataforma google maps no reportaba más demoras en ese sector de la Ruta 7, por lo que se asume que la calzada habría quedado liberada. Sin embargo, no se confirmó oficialmente de parte de la Policía que se hayan finalizado las diligencias.