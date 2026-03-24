Choque en cadena en la Autovía Norte: dos motociclistas fueron trasladados al hospital Castro Rendón

El hecho ocurrió a la altura de la calle Eslovenia y Asmar. Hubo dos autos y una moto involucrados.

Un grave accidente de tránsito tuvo como víctimas a dos motociclistas que fueron embestidos cuando circulaban por la Autovía Norte desde el oeste al este por un auto. Según informó la Policía, tras el choque fueron trasladados de urgencia al hospital Castro Rendón .

El siniestro se registró el domingo a la tarde noche, alrededor de las ocho y media cuando no había luz natural en una de las principales vías que conecta los dos polos más poblados de Neuquén y Centenario.

De acuerdo a la información suministrada por Andrea Solano, directora de Tránsito Neuquén el accidente involucró a tres portagonistas: dos vehículos y una moto todos conducidos por varones.

choque autovia norte (6)

La dinámica del grave choque en Autovía Norte

"El primer protagonista, un hombre de 68 años a bordo de un Fiat Palio, circulaba por una calle que desemboca en Autovía, llamada República de Eslovenia", dijo la comisario y agregó que al circular hacia el norte queriendo ingresar a autovia, se dio la primera colisión con una moto de cilindrada 150 que venía por Autovía en dirección al este. Luego, se encadenó un segundo accidente.

"El tercer protagonista, un Citroen C3 estaba estacionado sobre calle Asmar, que también tiene ingreso a la ruta", indicó y agregó: "por la misma inercia, estimo, la moto siguió su trayectoria y colisiona al tercer protagonista, de 32 años".

Como consecuencia del impacto el conductor y el acompañante, de 21 y 16 años salieron despedidos y resultaron con lesiones. "El conductor de la moto y el acompañante, en principio interviene una ambulancia que eventualmente pasaba por allí, proveniente de Piedra del Águila y los trasladan al hospital Castro Rendón".

La guardia del hospital público de Neuquén se había preparado para recibir estos casos. La guardia del hospital público de Neuquén se había preparado para recibir estos casos.

En cuanto a las diligencias del área tránsito, Solano mencionó que realizaron el test de alcoholemia a los automovilistas los cuales dieron negativo y constataron que tenían la documentación en regla. Además, se hizo la cobertura de seguridad mientras se realizaron las pericias a cargo del personal de accidentología. En tanto, en cuanto al conductor de la moto no hubo información sobre alcoholemia dado que ya lo habían trasladado al centro de salud para la atención médica.

Brutal triple choque de ruta 7

Este viernes por la tarde en el cruce de Ruta 7 se registro un fuerte choque que sigue generando preocupación, principalmente por saber cuántas fueron las personas que resultaron heridas y cuál es su estado de salud. Desde la cartera sanitaria provincial brindaron a LM Neuquén la información.

El accidente ocurrió alrededor de las 18.40, a la altura de la estación de servicio Puma, en Centenario, e involucró a tres vehículos. El comisario Héctor Ariel Valdez, jefe de la División Tránsito Villa Obrera, explicó a este medio cómo fue la maniobra que provocó el choque entre una Ford EcoSport, una Renault Duster y un Chevrolet Agile.

El jefe policial relató que el siniestro se originó cuando la EcoSport intentó realizar una maniobra de giro en la dársena ubicada frente a la estación de servicio, con una “aparente intención de cargar combustible”, indicó.

En ese momento, fue impactada desde atrás por la Duster y la camioneta perdió el control y terminó invadiendo el carril contrario para impactar de frente contra el Chevrolet Agile.

Tras el fuerte choque, los tres vehículos quedaron atravesados sobre la calzada, lo que generó complicaciones inmediatas en la circulación. En el lugar, trabajaron agentes de Tránsito de Villa Obrera, bomberos voluntarios, personal policial de la Comisaría Quinta y ambulancias del Hospital Natalio Burd.