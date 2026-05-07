Peligro en Autovía Norte: un camión perdió la carga en la ruta

Ocurrió en horas de la tarde cerca del Cañadón de la Cabras. Varias personas trabajaron para despejar la calzada.

Un camión perdió parte de su carga este jueves en la Autovía Norte , a la altura del Cañadón de las Cabras . El vehículo circulaba en dirección este-oeste cuando, por causas que aún no fueron determinadas, varios objetos quedaron desperdigados sobre la calzada en una zona donde los vehículos transitan a altas velocidades .

Si bien todavía se desconoce qué provocó el incidente, durante este jueves se registraron fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h . En ese sector de la Autovía Norte no existen reparos naturales ni estructuras que frenen el viento, por lo que una combinación entre las condiciones climáticas y un posible problema en el amarre de la carga podría haber desencadenado el hecho.

Según pudo saber LM Neuquén , el camión transportaba tanques plásticos utilizados habitualmente en la industria hidrocarburífera para contener agua o aceites. Estos recipientes poseen una estructura liviana de aluminio que permite apilarlos incluso cuando tienen contenido.

Tras caer sobre la cinta asfáltica y la banquina, varios de los contenedores sufrieron golpes y abolladuras. En imágenes registradas por LM Neuquén en el lugar se observa cómo distintas personas colaboraron con el chofer para volver a subir parte de la carga al acoplado y despejar la zona.

Camión perdió la carga autovía norte

Cerca de las 15:40, los elementos ya habían sido retirados de la calzada y permanecían sobre la banquina mientras continuaban las tareas para reacomodarlos. Fue en ese momento cuando se grabó el video al que accedió este medio. Hasta el momento no trascendió a qué empresa pertenecía el transporte involucrado.

El episodio generó preocupación debido a que ese tramo de la Autovía Norte es considerado de alto riesgo ante cualquier obstáculo en la ruta, ya que por allí circulan vehículos particulares, camionetas y camiones de gran porte a velocidades elevadas. Un incidente de este tipo puede derivar fácilmente en maniobras bruscas o accidentes de gravedad.

Camion perdio se carga en Autovia Norte casi cañadon de las cabras (5) Maria Isabel Sanchez

Preocupación por fuerte accidente de tránsito en Autovía Norte

Semanas atrás, un accidente de tránsito entre un camión y una camioneta generó preocupación en la Autovía Norte. Aunque no se registraron heridos de gravedad, uno de los conductores tuvo que ser traslado al hospital, ya que sufrió fuertes golpes y escoriaciones.

El hecho ocurrió el jueves 9 de abril, minutos antes de las 7:30, a la altura del kilómetro 21, en el tramo que conecta Plottier con la ciudad de Neuquén. Según informó el comisario Nestor Muñoz, personal de la División Tránsito tomó conocimiento del siniestro y al llegar al lugar constató la colisión entre un camión Mercedes Benz 1114 de color naranja y una Ford EcoSport gris.

De acuerdo a lo detallado, ambos vehículos circulaban en sentido este, en dirección a Neuquén. En el camión viajaba el conductor de 59 años junto a un acompañante, ambos oriundos de Senillosa, el que se dirigían al Mercado Concentrador, mientras que en la EcoSport se trasladaba un hombre de 33 años, quien iba solo.

Choque por alcance en la Autovía Norte

El comisario explicó que el choque fue por alcance. “La Ford EcoSport impactó con su parte frontal sobre el lateral del camión”, indicó a LM Neuquén. Como consecuencia del choque, el conductor del vehículo menor sufrió algunas escoriaciones y lesiones leves, por lo que fue trasladado al hospital de Plottier para su evaluación.

Horas más tarde, tras realizarle los estudios correspondientes, los médicos confirmaron que no presentaba heridas de gravedad y recibió el alta médica. Posteriormente, fue trasladado nuevamente al lugar del siniestro, donde se le restituyó el vehículo.