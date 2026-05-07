Por qué suspendieron sorpresivamente las actividades en la UNCo este jueves

La vida académica universitaria en la Universidad Nacional del Comahue se vio alterada durante la tarde de este jueves a causa de un suceso que generó alarma.

Momentos de preocupación se vivieron este jueves por la tarde en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) , en sede central, luego de que se detectara un cartel con amenazas en los baños del sector de aulas comunes del campus Neuquén.

Tras el hallazgo, se activó el protocolo de seguridad y se dispuso un operativo preventivo en el predio universitario ubicado en la barda. Personal de la Brigada Antiexplosivos comenzó a trabajar en la revisión de las instalaciones, mientras se avanzaba con la evacuación del sector afectado.

Debido a la situación, varias facultades suspendieron provisoriamente las actividades académicas y administrativas previstas para la tarde, dado que el área comprometida correspondía al sector de aulas comunes utilizado por distintas unidades académicas.

Amenaza en la UNCo_16x9

La medida fue adoptada de manera preventiva con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y trabajadores de la institución, mientras continúan las inspecciones para descartar cualquier riesgo dentro del campus universitario.

Pasadas las 18, se retomaron las actividades de forma habitual tras no encontrar ningún elemento que altere la seguridad de la comunidad educativa de la universidad.

Cómo sucedieron los hechos

El Secretario general de la UNCo, Santiago Nuñez, explicó a LM Neuquén que se detectó una amenaza cerca del mediodía en un baño de la sede central de esta ciudad. Inmediatamente se le dio intervención a la Policía Federal, que activó un protocolo de seguridad para recorrer la universidad. Luego se elaboró un informe que se lo remitió a la Fiscalía Federal y la fiscal interviniente ordenó desplegar un operativo.

“El tema es que era una amenaza muy genérica o muy general, no era específicamente una amenaza de bomba. Básicamente, la palabra que utilizaba era que ‘iban a pensar cosas malas en algún edificio de la universidad’”, indicó Nuñez, la autoridad máxima en ese horario de la tarde.

Recordó que la UNCo cuenta con 17 unidades académicas en más de 11 municipios, lo que dificulta un despliegue generalizado. Entonces se redujo el área de búsqueda y se sumó Bomberos de la Policía de la provincia de Neuquén de la División de Canes. "Parecía un poco exagerado tener que suspender y hacer semejante despliegue en toda la Universidad Nacional del Comahue", destacó.

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