Elecciones en la UNCo: quiénes son los dos candidatos a rector y cuándo se vota

Días atrás, la Junta Electoral recepcionó la documentación de todas las candidaturas. Hay más de 37 mil empadronados de los cuatro claustros.

El próximo mes, se llevarán adelante las elecciones en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) que darán fin a la gestión de Beatriz Gentile como rectora y de decanos en las distintas unidades académicas. Hay dos candidatos aspirantes a ocupar el puesto central en el período 2026/2030: Christian Lopes y Carlos Espinosa.

Días atrás, culminó el plazo de presentación de listas y la Junta Electoral recepcionó la documentación de todas las candidaturas. Hay más de 37 mil empadronados de los cuatro claustros que están en condiciones de votar el 26 y 27 de mayo.

Son dos listas las que se presentaron para conducir el rectorado de la UNCo ante la Junta Electoral, en el cierre de unas de las fechas del calendario establecido para los comicios de renovación de autoridades.

Para esta competencia se presentó la lista N° 1 que encabeza Christian Lopes como candidato a rector y Lorena Higuera como candidata a vicerrectora (Futuro UNCo), en tanto que la lista N° 2 quedó conformada por Carlos Espinosa como candidato rector y Ana Basset como candidata a vicerrectora (Impulsar la UNCo).

SFP Candidato a rector UNCo (8) Christian Lopes Christian Lopes, candidato a rector, y Lorena Higuera, candidata a vicerrectora. Sebastián Fariña Petersen

En la mayoría de las unidades académicas se presentó solo una lista para los decanatos: Humanidades, Informática, Ciencias Agrarias, Economía y Administración, Ingeniería, Ciencias de la Educación y Psicología, Ciencias Médicas, Ciencias Marinas, Centro Regional Universitario San Martín de los Andes, Centro Regional Universitario Bariloche y Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur.

Con dos listas figuran las facultades de Lenguas, Derecho y Ciencias Sociales, Turismo, Ciencias y Tecnología de los Alimentos y el Centro Regional Universitario Zapala, en tanto que Ciencias del Ambiente y la Salud se presentaron tres propuestas electorales.

elecciones unco carlos espinosa Carlos Espinosa, candidato rector, y Ana Basset, candidata a vicerrectora.

En la jornada también se recepcionó la documentación de las listas para las candidaturas a consejeros y consejeras directivas de las respectivas unidades académicas de los diferentes claustros y a consejeros y consejeras superiores.

La tarea la realizó la Junta Electoral que funcionó en la sede del Consejo Superior, a cargo de Victoria Alfonso.

Elecciones en la UNCo: detalles de la votación

El período de exhibición de fórmulas y listas será entre el 27 y el 30 de abril, mientras que las impugnaciones se podrán realizar el 4 y 5 de mayo y las listas se oficializarán el 11 de mayo.

El total de empadronadas para esta elección es 37.756, sumando todos los claustros (docentes, no docentes, graduados y estudiantes). También se elegirán decanas y decanos y sus respectivos vice en las 17 unidades académicas de la universidad, los y las representantes en los consejos directivos de las facultades integrados por 16 miembros en cada caso, y 40 integrantes del Consejo Superior en representación de los diferentes claustros.

elecciones unco junta electoral

Se votará con Boleta Única de Papel (BUP) los días 26 y 27 de mayo, de 10 a 20, excepto las unidades académicas con sistema semipresencial que votarán el 23 de mayo entre las 10 y las 17. Habrá 17 unidades electorales más el rectorado.

En estos comicios se elegirá por primera vez decanos o decanas en tres unidades académicas: Facultad de Ciencias Marinas, Centro Universitario Regional Zapala y Centro Regional Universitario San Martín de los Andes, creadas en la última reforma estatutaria aprobada por la Asamblea Universitaria del 2024.