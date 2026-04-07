Futuro UNCo: Christian Lopes lanzó su candidatura a rector con un eje central en la modernización de la universidad

La rectora, Beatriz Gentile, acompañó el lanzamiento del actual secretario de Planeamiento, y la geógrafa Lorena Higuera como candidata a vicerrectora.

Este martes comenzó la carrera a las elecciones para renovar el Rectorado de la Universidad Nacional del Comahue ( UNCo ) que serán los próximos 26 y 27 de mayo con el lanzamiento de la lista Futuro UNCo que lideran Christian Lopes , como candidato a rector y Lorena Higuera como vicerrectora .

El acto, que reunió a docentes, no docentes, estudiantes y graduados , estuvo atravesado por una idea que se repitió a lo largo de todas las intervenciones: la necesidad de modernizar la UNCo para adaptarla a las transformaciones sociales, tecnológicas y educativas de los últimos años, sin perder su identidad pública, regional y democrática.

López, con más de dos décadas de trayectoria dentro de la universidad , admitió los amplios cambios que tuvieron estudiantes y docentes, especialmente después de la pandemia, y enfocó ahí su propuesta de actualización de la universidad. “Nuestros estudiantes no son los mismos que hace 20 años. Tampoco lo somos los docentes ni los no docentes. Y la universidad tiene que estar a la altura de esa complejidad”, planteó frente a un auditorio colmado.

Uno de los puntos centrales del discurso del candidato a rector fue la necesidad de transformar la UNCo a partir de procesos ya iniciados en la actual gestión, particularmente el plan estratégico institucional y la primera evaluación integral en los más de 50 años de historia de la casa de estudios.

SFP Candidato a rector UNCo (12) Christian Lopes Sebastián Fariña Petersen

Lopes insistió en que su proyecto se apoya en un diagnóstico colectivo construido en los últimos años. “No queremos que el plan estratégico quede en un documento. Queremos ponerlo en marcha, convertirlo en acciones concretas que marquen hacia dónde va la universidad”, aseguró.

En ese sentido, planteó que la modernización no es solo tecnológica, sino también organizacional, académica y cultural. Entre las propuestas más relevantes se destacan la implementación definitiva de la estructura orgánico-funcional -aprobada por unanimidad en el Consejo Superior- y la consolidación de sistemas de información que permitan centralizar datos académicos, científicos y de gestión.

SFP Candidato a rector UNCo (9) Christian Lopes Sebastián Fariña Petersen

Para Lopes, planificar en un contexto de recursos escasos es clave: “Si no sabemos qué queremos hacer, terminamos perdiendo recursos que no tenemos. La planificación es una herramienta política central en este momento”.

Una universidad más flexible e inclusiva

El eje de la modernización también atraviesa la propuesta académica. López planteó la necesidad de revisar los planes de estudio, muchos de los cuales consideró desactualizados frente a las nuevas realidades de los estudiantes.

“Hoy los estudiantes trabajan, tienen familia, no pueden cursar como lo hacíamos nosotros. La universidad tiene que adaptarse a esas trayectorias reales”, afirmó.

En ese marco, propuso avanzar en una mayor flexibilización curricular, fomentar la participación estudiantil en la transformación de las carreras y fortalecer la educación a distancia mediada por tecnologías, una herramienta que cobró relevancia tras la pandemia.

Otro de los puntos clave es la implementación de titulaciones intermedias. El candidato fue contundente al respecto: “No puede ser que alguien estudie cinco años y se vaya sin nada. Tenemos que garantizar certificaciones que permitan una inserción laboral más rápida”.

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La accesibilidad también aparece como un eje estructural: no solo en términos económicos, sino también edilicios, académicos y tecnológicos. La propuesta incluye el fortalecimiento de becas, comedores, residencias y políticas de bienestar estudiantil.

En materia de calidad educativa, López propuso avanzar en la reglamentación e implementación de la carrera docente, un reclamo histórico dentro de la universidad.

La iniciativa apunta a establecer mecanismos claros y transparentes de ingreso, promoción y evaluación, incorporando no solo la actividad en el aula, sino también la investigación, la extensión, la gestión y la vinculación.

“Hoy muchos de esos aspectos no están contemplados como deberían. Tenemos que reconocer integralmente el trabajo docente”, señaló.

SFP Candidato a rector UNCo (15) Christian Lopes Sebastián Fariña Petersen

Además, se planteó la necesidad de consolidar la oferta de posgrados -con la aspiración de que sean gratuitos para docentes- y promover propuestas interdisciplinarias, en línea con experiencias recientes dentro de la UNCo.

Ciencia y vinculación con el territorio

Otro de los pilares del proyecto es el fortalecimiento del sistema científico-tecnológico, con un claro anclaje regional. López propuso profundizar la articulación con organismos como el Conicet, gobiernos provinciales y municipales, y sectores productivos. “La universidad tiene que estar al servicio de resolver problemas concretos de la región”, sostuvo.

En esa línea, planteó la necesidad de fortalecer la transferencia tecnológica, la divulgación científica y los vínculos con la sociedad. “Tenemos que contar lo que hacemos. Que la comunidad sepa para qué sirve la universidad y por qué hay que defenderla”, remarcó.

La modernización institucional también incluye una fuerte apuesta por la transparencia y la mejora del clima laboral. El candidato planteó la necesidad de garantizar el acceso público a la información institucional y presupuestaria, así como consolidar procesos de evaluación continua.

En paralelo, advirtió sobre el impacto del contexto nacional en la vida universitaria y la importancia de generar entornos de trabajo saludables. “Nuestro lugar de trabajo tiene que ser un espacio donde podamos estar bien, más allá de las dificultades externas”, afirmó.

SFP Candidato a rector UNCo (11) Christian Lopes Sebastián Fariña Petersen

Las propuestas incluyen la implementación de dispositivos para la resolución de conflictos, mejoras en infraestructura y condiciones de seguridad, y el fortalecimiento de la comunicación institucional.

Una candidatura con fuerte anclaje institucional

Christian Lopes, de 49 años, es licenciado y doctor en Biología, egresado del Centro Regional Universitario Bariloche. Es investigador independiente del Conicet y cuenta con una amplia trayectoria académica, con más de 65 publicaciones científicas y más de 130 presentaciones en congresos.

Desde 2020 se desempeña como secretario de Planeamiento de la UNCo, rol desde el cual impulsó procesos clave como la evaluación institucional y el plan estratégico.

Su compañera de fórmula, Lorena Higuera, de 51 años, es geógrafa egresada de la UNCo, con especialización en sociología de la agricultura latinoamericana y formación de posgrado en España. Actualmente es profesora titular con dedicación exclusiva en la facultad de Humanidades y se encuentra finalizando su doctorado en Ciencias Humanas.

Con una extensa trayectoria en investigación, docencia y gestión, Higuera también fue dirigente gremial en ADUNC y actualmente integra el Consejo Superior.

SFP Candidato a rector UNCo (6) Christian Lopes Sebastián Fariña Petersen

Durante su intervención, Higuera puso el acento en el contexto crítico que atraviesan las universidades nacionales, marcado por el ajuste presupuestario y la pérdida salarial.

“Estamos en un escenario de asfixia presupuestaria casi inaudito”, advirtió, y remarcó que el desafío es gestionar una institución diversa y compleja sin perder de vista su carácter de bien público.

En ese marco, defendió la autonomía universitaria como un principio irrenunciable y planteó la necesidad de fortalecer el diálogo entre todos los claustros.

“La universidad no se construye con individualidades. Se construye colectivamente, con diálogo, con consenso y con participación”, sostuvo.

La lista “Futuro UNCo” se propone, en definitiva, proyectar una universidad más moderna, inclusiva y conectada con su entorno, sin perder su identidad pública y su compromiso social.

“Esta es la universidad que elegimos”, concluyó Lopes, visiblemente emocionado. “Una universidad inclusiva, con calidad académica, que respete a sus trabajadores y que ponga en el centro a sus estudiantes”, finalizó.