La Provincia presentó a intendentes el plan de créditos hipotecarios en Neuquén: cuándo se lanzará

En un encuentro institucional en el que también se expuso el plan de infraestructura vial para toda la provincia.

El Gobierno de la Provincia presentó a intendentes y presidentes de comisiones de fomento de todo el territorio el plan de créditos hipotecarios que se lanzará el próximo 8 de mayo, como parte de la política habitacional que se impulsa a través del programa Neuquén Habita .

La exposición se realizó durante un encuentro institucional encabezado por el gobernador Rolando Figueroa , en el que también se dio a conocer el plan de infraestructura vial previsto para la provincia , con el objetivo de fortalecer el desarrollo territorial y acompañar el crecimiento de las localidades.

La presentación estuvo a cargo de la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi , y la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio . En materia habitacional, se puso énfasis en el avance de las líneas de créditos hipotecarios que permitirán a las familias acceder a la vivienda, promoviendo el desarrollo de proyectos en todo el territorio, el inicio de nuevas construcciones y ampliaciones, y facilitando el comienzo de obras.

En ese marco, también se firmaron convenios de colaboración con municipios para facilitar la gestión de los trámites vinculados a los créditos hipotecarios, fortaleciendo el rol de los gobiernos locales en el acompañamiento a las familias.

Crédito hipotecario

La iniciativa forma parte de una estrategia integral que busca ampliar el acceso a soluciones habitacionales, articulando el trabajo entre la Provincia y los municipios para dar respuestas concretas a la ciudadanía.

Durante la jornada se destacó la importancia de generar herramientas que acompañen a las familias y dinamicen la economía local, a partir de la construcción y el desarrollo urbano.

De la actividad participaron la presidenta de la Legislatura, Zulma Reina; el jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepe” Ousset; la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; y el presidente del IPVU-ADUS, Pablo Dietrich, junto a intendentes y presidentes de comisiones de fomento de toda la provincia.

Crédito hipotecario (1)

Tipo de créditos hipotecarios

En el caso de la línea para construcción, se podrán solicitar créditos de hasta 150 millones de pesos, mientras que para ampliación o refacción el monto máximo será de 75 millones de pesos.

En ambos casos, el financiamiento cubrirá la totalidad de la obra, lo que representa una herramienta clave para acompañar a las y los neuquinos en el acceso y mejoramiento de su vivienda.

Otro de los aspectos centrales de la propuesta es que el valor de la cuota no podrá superar el 30 por ciento de los ingresos del grupo familiar. En este sentido, se permitirá sumar ingresos con la pareja, siempre que se acredite el vínculo mediante unión convivencial o matrimonio.

obras- viviendas

Respuesta a una demanda histórica

Desde el gobierno provincial destacaron que estas líneas de crédito forman parte de una política pública integral orientada a dar respuesta a una demanda histórica habitacional, promoviendo el arraigo, el desarrollo urbano y garantizando el derecho a la vivienda propia.

El programa será financiado íntegramente con recursos del Estado provincial, reafirmando la decisión, según se indicó desde el gobierno neuquino, de “impulsar soluciones habitacionales con herramientas propias, adaptadas a la realidad económica de las familias neuquinas”.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la propuesta fue diseñada para brindar “previsibilidad, condiciones claras y acompañamiento durante todo el proceso, desde la inscripción hasta la ejecución de la obra”.