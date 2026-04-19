Se vienen los créditos hipotecarios para construir, ampliar y refaccionar viviendas

Las nuevas líneas estarán disponibles en mayo, financiadas por el gobierno de la provincia. ¿Cuáles son los montos que se pueden sacar y los requisitos para acceder?

El gobierno de la provincia del Neuquén lanzará el mes que viene nuevas líneas de créditos hipotecarios destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, con condiciones accesibles y financiamiento de hasta el 100% de la obra.

La iniciativa, implementada a través del ministerio de Infraestructura y de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) , funciona dentro del plan provincial Neuquén Habita .

La propuesta contempla dos líneas de financiamiento: una orientada a la construcción de viviendas nuevas y otra destinada a la ampliación y refacción de hogares existentes.

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Tipo de crédito

En el caso de la línea para construcción, se podrán solicitar créditos de hasta 150 millones de pesos, mientras que para ampliación o refacción el monto máximo será de 75 millones de pesos.

En ambos casos, el financiamiento cubrirá la totalidad de la obra, lo que representa una herramienta clave para acompañar a las y los neuquinos en el acceso y mejoramiento de su vivienda.

Otro de los aspectos centrales de la propuesta es que el valor de la cuota no podrá superar el 30 por ciento de los ingresos del grupo familiar. En este sentido, se permitirá sumar ingresos con la pareja, siempre que se acredite el vínculo mediante unión convivencial o matrimonio.

Respuesta a una demanda histórica

Desde el gobierno provincial destacaron que estas líneas de crédito forman parte de una política pública integral orientada a dar respuesta a una demanda histórica habitacional, promoviendo el arraigo, el desarrollo urbano y garantizando el derecho a la vivienda propia.

El programa será financiado íntegramente con recursos del Estado provincial, reafirmando la decisión, según se indicó desde el gobierno neuquino, de “impulsar soluciones habitacionales con herramientas propias, adaptadas a la realidad económica de las familias neuquinas”.

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Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la propuesta fue diseñada para brindar “previsibilidad, condiciones claras y acompañamiento durante todo el proceso, desde la inscripción hasta la ejecución de la obra”.

¿Cómo hacer para acceder a los créditos?

Los requisitos para la solicitud del crédito son: ser mayor de 18 años y hasta 65 años; estar inscripto en Ru.Pro.Vi; no estar inscripto en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos; no estar inscripto en el Registro Provincial de violencia familiar y de género; el crédito debe ser destinado a la construcción, refacción/ampliación de vivienda única y de ocupación permanente. La titularidad del inmueble debe contar con Escritura a nombre del solicitante; no registrar deudas en situación irregular en entidades financieras.

Quienes deseen acceder a estos créditos ya pueden inscribirse en el Registro Único Provincial de Vivienda (Ru.Pro.Vi), en https://ruprovi.viviendaneuquen.gov.ar/web/.

Además, se podrá calcular cómo quedaría el préstamo en https://oficinavirtual.viviendaneuquen.gov.ar/web/site/simulador-credito.