Créditos para jóvenes en Neuquén: cómo es la apuesta del BPN para los autos 0 km

Más de 13 mil créditos se entregaron en tres meses. Si bien lidera el libre destino, los autos concentran los montos más altos de los jóvenes que se endeudaron.

El BPN lanzó una línea para que los jóvenes accedan a créditos.

El programa de créditos para jóvenes en Neuquén a través de l Banco Provincia de Neuquén (BPN) dejó un dato desde el arranque y es que la mayor demanda es por préstamos de libre disponibilidad; pero al mismo tiempo los créditos para vehículos ganan peso como la decisión económica más relevante por monto.

Entre el 2 de enero y el 31 de marzo, según informó LM Neuquén el BPN otorgó 13.041 préstamos a menores de 35 años, por un total de más de 17.335 millones de pesos. Esto arroja un promedio general de $1,33 millones por beneficiario y los créditos fueron gestionados por el Ministerio de Juventud y Deportes, a cargo de Josefina Codermatz.

La mayor parte de las operaciones se concentra en los préstamos de libre destino, que no exigen justificar el uso del dinero. En este rubro se otorgaron 12.815 créditos por casi 14.000 millones de pesos, con un promedio cercano a $1 millón por joven.

BPN (6) El BPN tiene una línea de crédito joven. Claudio Espinoza

La atracción de una tasa de interés bonificada, la flexibilidad y pocos requisitos (más allá de los habituales para calificar) explica por qué esta línea se convirtió en la puerta de entrada masiva al financiamiento, que tiene como destino a las necesidades de los jóvenes.

Créditos del BPN en vehículos: menos cantidad, pero más peso económico

Detrás del volumen del libre destino, también está el financiamiento para la compra de autos, tanto 0 km como usados. Según los datos otorgados por la subsecretaria de Juventud de la provincia, Katherina Allende, se otorgaron 152 créditos para adquisición de vehículos, por más de 1.750 millones de pesos, lo que implica un promedio de $11,5 millones por cada joven beneficiario.

El datos de los crétidos permiten analizar alguna tendencia, y es que aunque son menos en cantidad, los préstamos para autos representan decisiones de mayor envergadura económica. En muchos casos, permiten cubrir una parte importante del valor del vehículo.

También en estos tiempos donde el acceso a la vivienda aparece cada vez más inaccesible, tener una movilidad propia es como una prioridad concreta para los jóvenes, ya sea para trabajar, independizarse o mejorar su calidad de vida.

Vivienda, tecnología y otras líneas

Muy por detrás figuran otras líneas específicas, como por ejemplo los préstamos para equipos informáticos, que suman 33 créditos por más de $80 millones; Vivienda y refacción con 32 créditos por más de $1.500 millones (promedio de $48,5 millones).

Otras opciones tuvieron impacto un poco más marginal como por ejemplo los préstamos para la compra de monopatines y bicicletas eléctricas, que en total se registraron 7 créditos por $12 millones (casi $2 millones cada uno) y para al alquileres, solo 2 créditos por $6 millones.

Este último dato, del tema de los alquileres. incluso sorprendió incluso dentro del gobierno. “Pensamos que iban a ser más”, dijo la subsecretaria Katherina Allende.

créditos autos 0km Un promedio de 10 millones de pesos por joven tuvo la línea de crétidos del BPN para la compra de vehículos.

También explicó que las condiciones financieras son competitivas. “Son variables, ajustados por UVA, pero ayer estaban en torno al 10% (50% + 2 puntos de la TNA), que es muy bajo. Incluso más bajos que otras líneas del BPN”, dijo.

Y remarcó la agilidad del proceso: “No se le pide mucha más información. Se hace la evaluación crediticia y listo”.

Emprendedores: otra lógica de prestamos del BPN

Además de los créditos bancarios, la Subsecretaría de Juventud mantiene líneas propias: • Hasta $5 millones para ideas iniciales • Línea Proyecta Futuro, con financiamiento de hasta $30 millones En estos casos sí hay evaluación de proyectos.

El balance muestra dos caras, una que es la de la masificación del crédito a través del libre destino, pero también con una tendencia a montos más altos.Los jóvenes que se endeudan fuerte lo hacen, principalmente, para comprar un auto.

En otras palabras, la puerta de entrada al crédito es muy flexible, pero la gran apuesta sigue siendo subirse a un vehículo propio.