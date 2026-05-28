Alivio financiero: el Banco Nación lanzó un plan especial para que clientes morosos limpien sus deudas
La propuesta incluye facilidades de pago, reducción de montos y más tiempo para cancelar créditos atrasados.
En medio del aumento de la mora bancaria en Argentina, la mayor en 20 años, el Banco Nación lanzó nuevas medidas destinadas a quienes que atraviesan dificultades para cumplir con sus deudas y reducir la morosidad.
Las herramientas que pone a disposición la entidad bancaria nacional busca facilitar la regularización de deudas, con opciones que buscan aliviar el impacto financiero mediante plazos más extensos y condiciones de pago más accesibles.
Las opciones del Banco Nación para regularizar la deuda
- Consolidación de deudas: dirigida a quienes cobran sus ingresos por medio del Banco Nación, esta opción posibilita unificar deudas financieras tanto en esa entidad como en otras, simplificando la gestión de compromisos y la planificación de pagos. La propuesta ofrece tasa fija, plazos máximos de 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y permite acceder a montos de hasta $100 millones.
- Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito: disponible para usuarios que presentan hasta 90 días de mora en el pago de tarjetas de crédito emitidas por la entidad. Permite reprogramar deudas de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35 por ciento. La modalidad prevé la continuidad de la tarjeta, el comienzo del pago en cuotas a partir del siguiente resumen y ajustes temporales en los límites de compra. En casos de mora superior a 90 días, el Banco ofrece opciones de financiamiento para extender los pagos hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones establecidas.
- Evaluación personalizada: Cada pedido se evalúa de forma particular por los equipos especializados del Banco, que tienen en cuenta el perfil del cliente, su situación económica y los detalles de las deudas a reestructurar. Este método posibilita brindar opciones ajustadas a cada caso, favoreciendo una gestión responsable de los compromisos financieros.
Para iniciar la gestión, los clientes del Banco Nación pueden dirigirse a cualquier sucursal para recibir asesoramiento y conocer las alternativas disponibles. Además, cuentan con la opción de consultar la información y los requisitos actualizados.
Fuerte aumento de la mora bancaria
Durante el último año, creció de manera marcada el incumplimiento en los créditos tomados por familias. Según datos oficiales, la proporción de préstamos irregulares de personas físicas pasó del 3,3% en marzo de 2025 al 11,5% en marzo de 2026, alcanzando el nivel más alto en más de 20 años. En el caso de los préstamos personales, la mora registra su peor índice de los últimos quince años.
El último Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) indica que el porcentaje de créditos en situación irregular en el sector privado alcanzó el 7%, lo que implica una suba de 0,3 puntos porcentuales frente a febrero y un incremento de 5 puntos en comparación con el año anterior (2%). Para el financiamiento a hogares, la tasa de morosidad casi se triplicó en términos interanuales (+8,3 p.p) y aumentó 0,3 puntos respecto al mes previo.
Al observar los distintos tipos de financiamiento a familias, los préstamos personales fueron los que exhibieron el nivel más alto de atraso: el 14,2% presentó mora, 0,4 puntos por encima de febrero. Las líneas hipotecarias, en cambio, conservaron un índice de incumplimiento del 1,4% sin variaciones. Por su parte, los créditos prendarios alcanzaron una mora del 6,9%, con una suba mensual de 0,1 puntos, mientras que las tarjetas de crédito llegaron al 11,7%, también con un incremento de 0,1 puntos respecto de la medición previa.
Te puede interesar...
Leé más
¿Cuánto presta el Banco Nación a un jubilado? Montos máximos y requisitos en mayo 2026
Crédito hipotecario Banco Nación, paso a paso para pedirlo y cuánto presta en mayo 2026
El Banco Nación ofrece planes a 72 meses para refinanciar préstamos y deuda con tarjetas
-
TAGS
- Banco Nación
- deuda
- Créditos
Noticias relacionadas