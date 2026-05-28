Los jubilados pueden pedir un crédito de $50.000.000 en Banco Nación: cómo acceder

¿Cuáles son los requisitos que los jubilados deben cumplir para solicitar un crédito de hasta 50 millones de pesos ?

El Banco Nación otorga préstamos o créditos personales para jubilados y pensionados que perciban sus haberes a través de ese banco o bien para aquellos que no cobren sus haberes vía dicha institución. ¿Cuáles son los requisitos que los jubilados deben cumplir para solicitar un crédito de hasta 50 millones de pesos ?

Es importante subrayar que el Banco Nación otorga préstamos para jubilados con un tope máximo de 50 millones de pesos a devolver en 72 meses. Asimismo, cabe destacar que el monto mínimo prefijado para los préstamos para jubilados es de 100.000 pesos. ¿Cómo acceder a las diferentes modalidades de créditos ?

El Banco Nación otorga préstamos para jubilados con un tope máximo de 50 millones de pesos a devolver en 72 meses.

Requisitos de los jubilados para acceder a un crédito de $50 millones

Para acceder a un crédito de hasta 50 millones de pesos que otorga el Banco Nación, es clave consignar que el monto máximo que podrá solicitar un jubilado será aquel que surja de una afectación de ingresos en que la cuota no supere el 35% de los haberes netos, en múltiplos de $100. El BN aclaró que el monto aprobado dependerá de esta relación cuota-ingreso.

Esta opción de préstamo personal para jubilados aplica sólo para jubilados y/o pensionados y/o retirados en general que perciban sus haberes a través del Banco Nación. Además, no están incluidos dentro de esta línea los beneficiarios de pensiones no contributivas – pensiones asistenciales, pensiones por leyes especiales y pensiones graciables – que corresponden al Ministerio de Desarrollo Social, aunque las mismas sean liquidadas por la ANSES.

El Banco Nación informa que el plazo máximo de devolución es de hasta 72 meses y recalca que el monto máximo que se puede solicitar alcanza los $50.000.000.

Los préstamos pueden tramitarse de manera online desde la aplicación BNA+, ingresando en la opción " Préstamos". Allí, cada usuario puede simular monto, cuotas y plazo antes de confirmar la operación.

En relación a la amortización del préstamo, el BNA indica que para todos los casos excepto aplicativo e@descuentos, se aplicará sistema francés, con cuotas mensuales y consecutivas. Las cuotas se descontarán directamente de la caja de ahorros.

Para clientes que utilicen el aplicativo e@descuentos, las cuotas deberán ser iguales, mensuales y consecutivas y se descontarán directamente del recibo de la jubilación o pensión a través del código de descuento que asigne la ANSES al Banco.

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La otra opción para jubilados que ofrece el Banco Nación

Amén del préstamo personal mencionado más arriba, el Banco Nación también dispone de otra línea de crédito para jubilados: Adelanto de haberes, un préstamo personal de libre destino diseñado exclusivamente para jubilados que perciban sus haberes previsionales a través del BNA.

En este caso, el monto mínimo del préstamo es de 50 mil pesos, en tanto que el monto máximo es de 1 millón de pesos. Asimismo, el BNA destaca cuáles son los beneficios de esta modalidad:

Libre destino.

Solicitud y acreditación inmediata mediante BNA+.

Acreditación de fondos en la misma cuenta donde se percibe el haber previsional.

Cancelación automática al momento de recibir la primera acreditación posterior a su utilización.

Renovación mensual automática de la oferta.

Cabe resaltar que el plazo para su devolución está establecido en una única cuota, que se cancelará automáticamente al momento de recibir la primera acreditación posterior a su utilización.