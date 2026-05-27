Crédito hipotecario Banco Nación, paso a paso para pedirlo y cuánto presta en mayo 2026
A través de esta guía, te contamos de qué manera acceder en mayo 2026 a los créditos hipotecarios del Banco Nación.
Ante todo, es importante subrayar que las cuotas de los créditos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) se actualizan de acuerdo al CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia, publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina), situación que trae aparejada una actualización periódica de las mismas según la inflación, por lo que el compromiso financiero no es fijo. Aquí te ofrecemos una guía paso a paso para saber de qué modo acceder a los créditos hipotecarios que otorga el Banco Nación en mayo 2026.
A la hora de solicitar un crédito hipotecario el principal escollo no siempre pasa por la cuota, sino por el acceso al anticipo y la capacidad de demostrar ingresos formales suficientes. Así, para acceder a un crédito hipotecario se necesitan ingresos mínimos específicos.
El crédito hipotecario que ofrece el Banco Nación para la construcción de una vivienda
Para acceder a un crédito hipotecario para la construcción de una vivienda cuyo valor total asciende a 60 millones de pesos, primeramente se debe contar con un ahorro estimado en 15 millones de pesos para luego poder solicitar un crédito de hasta 45 millones de pesos, puesto que el Banco Nación financia con el préstamo hasta el 75 por ciento del importe total necesario.
Luego, se deberá demostrar ingresos mensuales por un total de aproximadamente 1.231.395 de pesos, que incluyen al titular solicitante y/o a sus codeudores. En su sitio web, el Banco Nación incluye un simulador para calcular la cuota mensual de un crédito hipotecario UVA.
A continuación, brindamos un ejemplo práctico:
Si se gestiona un crédito hipotecario por un total de $45.000.000 a devolver en 25 años, la cuota inicial es de $307.849, equivalente a 160,8 UVAs, con un valor de $1.914,5 por unidad. El monto del préstamo representa 23.504,83 UVAs, mientras que el valor del proyecto asciende a 31.339,78 UVAs.
Cabe destacar que en nuestro país existen cuatro tipos principales de préstamos hipotecarios: para vivienda única, para segunda vivienda, para construcción o para refacción de una propiedad que ya teníamos. Más allá de su finalidad específica, existen diferencias entre estas cuatro modalidades: el monto, la tasa de interés y cómo se entrega la plata (en general el dinero se entrega todo junto para las adquisiciones o en plazos de obra para la refacción o construcción). Ninguna de estas líneas de préstamo están destinadas a inmuebles con fines comerciales.
Requisitos del Banco Nación para la construcción de una vivienda 2026
El Banco Nación detalla en su sitio oficial la modalidad del préstamo para construcción de una vivienda así como los requisitos que deben reunir los interesados para solicitarlo:
- Ingresos y codeudores: se pueden sumar hasta dos titulares y dos codeudores, con la condición de que los titulares representen al menos el 50% de los ingresos totales.
- Perfil laboral y antigüedad: empleados mínimo 1 año de antigüedad y 6 meses en el puesto actual. Contratados: 4 años de actividad comprobable. Autónomos y monotributistas: al menos 2 años de actividad.
- Documentación requerida: DNI de todos los intervinientes.
- Comprobantes de ingresos según el perfil: en el caso de construcción, pueden requerirse planos o presupuesto de obra.
- Condiciones del préstamo: sistema de amortización francés con cuotas mensuales. Posibilidad de cancelación anticipada con comisión del 4%, con excepciones por plazo.
- Esquema sin tope CVS: la cuota se ajusta por UVA sin límite vinculado a salarios, lo que puede generar variaciones en el tiempo.
