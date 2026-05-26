Créditos para monotributistas de hasta $50 millones: estos bancos y billeteras virtuales ofrecen diversas líneas

Monotributistas acceden a créditos de hasta $50 millones en bancos y billeteras virtuales para diversas necesidades. Las opciones.

Los préstamos personales se volvieron la alternativa de muchas personas para conseguir financiamiento fácil y rápido . Y aunque muchos piensan que este mecanismo solo está habilitado para trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados, los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado – más conocido como el monotributo - también pueden acceder a créditos bancarios en 2026 . ¿Cuáles son las opciones?

En mayo 2026, existen varios bancos –públicos y privados- y hasta billeteras virtuales que ofrecen líneas de financiamiento para afrontar gastos imprevistos, adquirir insumos, invertir en el emprendimiento propio o concretar proyectos personales. Los montos llegan hasta los $50.000.000 y los plazos y las tasas pueden variar según el perfil crediticio. A continuación, algunas alternativas.

El Banco Nación (BNA) ofrece hasta $50.000.000 para monotributistas que busquen financiamiento en cuotas fijas . Los fondos son de libre disposición, la modalidad es en pesos, con liquidación bajo el sistema francés y se puede pagar en hasta 72 cuotas , con débito automático en tu caja de ahorros de la entidad.

La pericia caligráfico determinó que la firma del demandante no se correspondía con la que constaba en el legajo que selló el préstamo.jpg Varios bancos ofrecen financiamiento con fondos de libre disposición.

Una de sus ventajas es que puede renovarse una vez cancelado al menos el 10% del total de cuotas, siempre que el cliente mantenga buen comportamiento de pago. La Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en 74% para clientes que tengan “Cuenta Nación” y trepa al 91% para los demás. La solicitud puede hacerse online siguiendo estos pasos:

Ingresar al home banking o app.

Seleccionar la sección préstamos personales.

Elegir monto y plazo.

Revisar condiciones y tasas.

Confirmar para evaluación crediticia.

Banco Macro: hasta $10.000.000 a devolver en 60 meses

El Banco Macro cuenta con préstamos personales para monotributistas que van desde $10.000 hasta $10.000.000, con un plazo a devolver de entre 12 y 60 meses, aunque los límites generales pueden variar de acuerdo a la calificación crediticia. Uno de los requisitos es contar con los comprobantes de pago del monotributo de los últimos tres meses. La Tasa Nominal Anual (TNA) ronda el 76%.

Para solicitarlo, solo hay que seguir estos pasos:

Ingresar a la App Macro o a la página web del banco

Buscar la opción "Préstamos Personales" dentro del menú lateral

Seleccionar el monto máximo disponible y elegir el plazo en cuotas que mejor se adapte a la capacidad de pago

Leer los términos y condiciones, aceptarlos y el dinero se acreditará automáticamente en la cuenta Banco Macro Préstamos Online.

Plazo fijo- Home Banking.jpg En la mayoría de las entidades, estos préstamos se pueden tramitar 100% online.

Banco Ciudad: créditos para monotributistas emprendedores

El Banco Ciudad tiene una línea de crédito para que los monotributistas puedan impulsar sus proyectos. Con Emprendedores Aval SGR, se puede solicitar hasta un máximo de $75.000.000 a devolver en 60 meses, con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 44%. En este caso, los fondos solo pueden utilizarse como capital de trabajo.

Los requisitos son tener una cuenta corriente en la entidad, certificado MiPyme y no registrar antecedentes desfavorables en el sistema financiero ni en los sistemas del Banco Ciudad y aval de SGR como garantía.

Naranja X: hasta $9.000.000 a devolver en 48 cuotas fijas

La billetera virtual ofrece varias líneas de financiamiento para monotributistas, ya sea para cancelar deudas, impulsar un negocio o planificar un viaje. Estos préstamos se pueden pedir de forma online directamente desde su aplicación: solo es necesario completar un formulario con información personal y financiera y la entidad evaluará la solicitud. Los requisitos son tener al menos 18 años, DNI vigente, una cuenta a su nombre y capacidad para demostrar ingresos.

Creditos familiares prestamos Muchas personas recurren a los préstamos personales para cancelar deuda.

El monto máximo que permite solicitar es de $9.000.000 a devolver en hasta 48 cuotas mensuales fijas que se debitarán automáticamente de la cuenta personal o pueden cancelarse a través de transferencias. Se amortiza bajo el sistema francés y la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica entre 55 y 141%. La app cuenta con un simulador que permite entender el compromiso real que se está asumiendo.

El mecanismo para sacarlo es el siguiente: