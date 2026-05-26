Confirmaron las fechas de los próximos feriados de junio 2026: ¿Habrá fin de semana largo?

La fecha tendrá cambios por el esquema de feriados trasladables. Qué días caerán los feriados nacionales.

La Ley de Contrato de Trabajo instaura el régimen para la liquidación de los días feriados.

Tras es último descanso extra por la celebración del 25 de mayo, el calendario de feriados de junio de 2026 traerá un nuevo fin de semana largo en la Argentina.

Son muchos los argentinos que ya miran el calendario para conocer cuándo será el siguiente descanso extendido. Cabe recordar que este mes tuvo también el Día del Trabajador, el viernes 1° de mayo.

El primer feriado llegará con la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que oficialmente se celebrará el lunes 15 de junio por el traslado dispuesto en la normativa nacional.

La fecha original corresponde al 17 de junio, día en que murió el prócer salteño en 1821. Sin embargo, como se trata de unferiado trasladable, el descanso se moverá al lunes más cercano para fomentar la actividad turística. De esa manera, el fin de semana largo se extenderá desde el sábado 13 al lunes 15 de junio.

La legislación argentina clasifica determinados feriados como “trasladables”. En este caso, el 17 de junio de 2026 caerá miércoles. Por ese motivo, el feriado nacional se trasladará al lunes 15 y formará un fin de semana largo.

feriados

La conmemoración recuerda la muerte de Güemes, figura clave en las guerras por la independencia y uno de los principales líderes militares del norte argentino.

El Congreso Nacional declaró el 17 de junio como Día Nacional de la Libertad Latinoamericana mediante la Ley 25.172. Años después, la Ley 27.258 incorporó oficialmente la fecha al calendario de feriados nacionales.

Un feriado inamovible en junio 2026

Cinco días después llegará otro de los feriados patrios más importantes del país: el Día de la Bandera, que recuerda al general Manuel Belgrano.

En esta ocasión y según lo establecida por el Gobierno Nacional, la fecha no se modificará y se mantiene el sábado 20 de junio, por lo que no habrá fin de semana largo.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

El calendario oficial ya tiene confirmados todos los feriados nacionales que restan en el año.

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (trasladable).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (inamovible).

Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (trasladable).

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

Diciembre

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Inmaculada Concepción de María (inamovible).

Viernes 25: Navidad (inamovible).

Feriados y días no laborables: cuál es la diferencia

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) instaura el régimen para la liquidación de los días feriados. Es crucial diferenciar entre feriados nacionales y días no laborables.