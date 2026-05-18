¿Cuánto presta el Banco Nación a un jubilado? Montos máximos y requisitos en mayo 2026

El Banco Nación otorga préstamos a jubilados y pensionados . Enterate cuáles son las distintas modalidades y los montos máximos que se pueden solicitar en 2026.

Algunos bancos otorgan diversas opciones de crédito para los jubilados y pensionados de la Anses . Desde el Banco Nación hay diferentes propuestas muy atractivas. ¿Cuáles son las distintas modalidades y los montos máximos que se pueden solicitar en mayo 2026 ?

El Banco Nación otorga préstamos o créditos personales para jubilados y pensionados que perciban sus haberes a través de ese banco. El BNA subraya que el monto máximo surgirá de una afectación de ingresos en que la cuota no supere el 35% de los haberes netos.

El Banco Nación otorga préstamos o créditos personales para jubilados y pensionados que perciban sus haberes a través de ese banco.

Montos máximos de los préstamos para jubilados del Banco Nación 2026

El Banco Nación otorga préstamos para jubilados con un tope máximo de 50 millones de pesos a devolver en 72 meses.

Es importante subrayar que esta opción de préstamo personal para jubilados aplica sólo para jubilados y/o pensionados y/o retirados en general que perciban sus haberes a través del Banco Nación.

El BNA aclara que no están incluidos dentro de esta línea los beneficiarios de pensiones no contributivas – pensiones asistenciales, pensiones por leyes especiales y pensiones graciables – que corresponden al Ministerio de Desarrollo Social, aunque las mismas sean liquidadas por la ANSES.

Por otra parte, cabe destacar que el monto mínimo prefijado para los prestamos para jubilados es de 100.000 pesos.

Asimismo, como lo mencionamos más arriba, es conveniente aclarar que el monto máximo será aquel que surja de una afectación de ingresos en que la cuota no supere el 35% de los haberes netos, en múltiplos de $100, encuadrados dentro de los siguientes valores:

Para plazos hasta 72 meses: monto máximo de $50.000.000.

En relación a la amortización del préstamo, el BNA indica que para todos los casos, excepto aplicativo e@descuentos, se aplicará sistema francés, con cuotas mensuales y consecutivas, en la forma de práctica por el Banco. Las cuotas se descontarán directamente de la caja de ahorros.

Para clientes que utilicen el aplicativo e@descuentos, las cuotas deberán ser iguales, mensuales y consecutivas y se descontarán directamente del recibo de la jubilación o pensión a través del código de descuento que asigne la ANSES al banco.

Banco Nacion (1) El Banco Nación otorga préstamos para jubilados con un tope máximo de 50 millones de pesos a devolver en 72 meses.

La otra opción para jubilados que ofrece el Banco Nación

Amén del préstamo personal mencionado más arriba, el Banco Nación también dispone de otra línea de crédito para jubilados denominada Adelanto de haberes, un préstamo personal de libre destino diseñado exclusivamente para jubilados que perciban sus haberes previsionales a través del BNA.

En este caso, el monto mínimo del préstamo es de 50 mil pesos, en tanto que el monto máximo es de 1 millón de pesos. Asimismo, el BNA destaca cuáles son los beneficios de esta modalidad:

Libre destino.

Solicitud y acreditación inmediata mediante BNA+ .

. Acreditación de fondos en la misma cuenta donde se percibe el haber previsional.

Cancelación automática al momento de recibir la primera acreditación posterior a su utilización.

Renovación mensual automática de la oferta.

Cabe resaltar que el plazo para su devolución está establecido en una única cuota, que se cancelará automáticamente al momento de recibir la primera acreditación posterior a su utilización.