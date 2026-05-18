Dudas sobre la muerte de un chico 15 años: fue atropellado, pero lo golpearon cuando esperaba la ambulancia

Circulaba en moto junto a otro menor cuando fue embestido por un vehículo. Se conoció un video- filmado segundos después del accidente- que sería una prueba clave .

Se investiga cómo fue el accidente que llevó a la muerte al joven de 15 años.

Un confuso y trágico episodio ocurrió cuando un adolescente de 15 años murió en plena calle. Todo ocurrió luego de ser atropellado por un auto cuando circulaba en moto junto a otro menor de 17 años. Pero ahora se investiga si su fallecimiento ocurrió por el accidente o por una golpiza que recibió.

Fuentes policiales indicaron que todo ocurrió en la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana, Chascomús , provincia de Buenos Aires. El adolescente identificado como Kevin M., viajaba junto a su amigo en una Honda XR 150 cuando fueron embestidos por un Ford Ka conducido por María Antonella de 25 años.

El menor quedó tirado en la calle debido al fuerte impacto del choque, pero se investiga la causa de su muerte, ya que posteriormente fue agredido a golpes por un vecino de la zona.

Según se informó, mientras el chico esperaba ser asistido sobre una camilla, un vecino identificado como L.M. comenzó a golpearlo brutalmente en la cabeza y a tomarlo del cuello, según consta en la investigación judicial. La agresión quedó registrada por una filmación que fue aportada a la Justicia por Jonatan Ezequiel Bianchi, padrino y tío del menor fallecido.

Estas imágenes podrían ser determinantes para esclarecer qué ocurrió en los minutos posteriores al accidente. La golpiza ocurrió delante de personal policial, patrulla municipal y personal de salud. Ninguno de los presentes intervino para frenar la agresión.

Chascomús - un adolescente murió tras ser atropellado y un video complica a un vecino que lo golpeó

De acuerdo con el parte policial, la motocicleta en la que circulaban los adolescentes tenía pedido de secuestro activo por robo desde el 9 de mayo, solicitado por la UFID N° 9 de Chascomús. No obstante, las autoridades descartaron la versión inicial que hablaba de una persecución y sostuvieron que la conductora del auto no habría visto a los jóvenes antes del impacto.

Qué reveló la autopsia del adolescente fallecido

Según informó el medio local Eche TV, la autopsia reveló que Kevin murió a causa de las graves lesiones provocadas por los golpes que le dio el vecino tras el accidente. Mientras tanto, el joven de 17 años continúa internado en estado grave.

Asimismo, revelaron que no contaba con antecedentes penales y en el lugar no se encontraron armas de ningún tipo. El agresor fue identificado y, según confirma el mismo medio, se encuentra prófugo de la Justicia tras la golpiza.

De acuerdo a los vecinos que fueron testigos del ataque, el hombre que lo golpeó primero le "clavó" la rodilla entre el esternón y el cuello, y luego le aplicó al menos tres trompadas en la cabeza, mientras el menor estaba inmovilizado y se quejaba del dolor, secuencia registrada en el video e imágenes que ya está en manos de la Justicia.

chascomus muerte 15 años (1)

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la fiscal Bertoletti Tramuja, quien ordenó que la SubDDI de Chascomús avance con las pericias y la recolección de pruebas.

Dos tragedias en menos de una hora: murieron aplastadas una nena de 5 años y una chica de 15

La provincia de Córdoba fue azotada por dos tragedias casi simultáneas que dejaron como saldo la muerte de dos menores de edad: una nena de 5 años y una adolescente de 15. Los hechos conmocionaron a toda la comunidad.

Los dos episodios fatales ocurrieron en el transcurso de tan solo una hora en localidades distintas. La muerte de la nena ocurrió en Córdoba capital, mientras que la adolescente falleció en Jesús María.

Una nena de 5 años murió este jueves por la noche cuando se le cayó encima un portón de hierro. En tanto, la adolescente falleció como consecuencia de las lesiones sufridas durante un accidente escolar. El trágico hecho ocurrió cuando un arco de fútbol cedió y cayó directamente sobre ella, informaron medios locales.