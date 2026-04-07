Ataque narco: mataron a un joven e hirieron a una adolescente de 15 años en Valentina Sur

Otra vez se registró una muerte por arma de fuego en el barrio Valentina Sur. El hecho es investigado por la Policía y Fiscalía.

El ataque narco sucedió este lunes por la noche contra un grupo de jóvenes que estaba en un carro gastrónomico.

A 48 horas del "accidental" disparo que provocó la muerte de un joven en una vivienda del barrio Valentina Sur , el vecindario volvió a registrar un episodio de violencia extrema cuando antes de la medianoche dos jóvenes resultaron gravemente heridos por armas de fuego y uno murió . Una de las hipótesis más fuertes es un ataque narco .

De acuerdo a la Policía, el hecho ocurrió en un carro gastronómico ubicado en las calles Puerto Deseado y Garro.

El comisario inspector y subdirector de Delitos de la provincia de Neuquén, Julio Muñoz expresó: " estamos frente a un hecho grave " donde "primeramente un joven de 19 años y una chica de 15 años fueron trasladados al hospital Bouquet Roldán y después se constata el deceso del joven". Por su parte, la adolescente sufrió heridas de arma de fuego en ambas piernas que "no revisten gravedad", y fue dada de alta en el transcurso del martes.

Qué se sabe del asesinato de un joven en Valentina Sur

Según lo consignado por vecinos del barrio Valentina Sur, la escalada de violencia está íntimamente relacionada con la existencia de kioscos narcos que operan generando enfrentamientos. Sin embargo, Muñoz rechazó esta versión: "no mencioné la droga, pero serían dos grupos enfrentados". Al ser consultado por el motivo, indicó que se mantienen "enfrentados por el tema de la exhibición de armas de fuego y disparos" y puntualizó "esto que se viene dando de forma repetida en estos días pasados".

En tanto señaló que conforme la investigación a cargo de Seguridad Personal, las víctimas se encontraban junto a un grupo de jóvenes en el carro gastronómico cuando en determinado momento, arribó al lugar una moto con dos ocupantes.

"Conforme a testimonios, vecinos sindicarían que quien acompañaba habría arremetido con armas de fuego a estas personas", aseguró y especificó: "el tiroteo se da en ocasión de que estas personas aparecen, no era un enfrentamiento armado, sino que estas dos personas que estaban en la moto proceden a disparar hacia ese sector".

ON - Comisaria 44 Valentina Sur (1).jpg Omar Novoa

La investigación a cargo de la Fiscalía de Homicidios evalúa la hipótesis de conflictos previos entre dos grupos antagónicos del sector, dijo Muñoz y remarcó: "el hecho de armas es lo que se viene suscitando en el barrio". Sin embargo, no confirmó que exista una relación con el reciente ritual de disparar tiros al aire en el velorio de un joven que murió a causa de un disparo de arma de fuego este sábado.

En cuanto a los indicios recolectados en la escena del ataque, indicó que si bien el hecho habría ocurrido a las 23:30, fueron anoticiados a las 2 de la mañana a través de la Comisaría 44 que interviene en el sector. Corroboró los dichos de los vecinos que indicaron que se observaron y escucharon disparos a modo de metralleta. "Conforme diligencias, al arremeter con tantos impactos algunos dieron en las casas, en el vehículo y en el carro al que hago mención", dijo, pero no indicó la cantidad exacta de proyectiles recolectados por Criminalística.

En cuanto a la seguridad en Valentina Sur, afirmó que habría controles permanentes. "Desde la semana pasada se ha reforzado el sector, por personal de seguridad que ha implementado refuerzos".

Los autores estarían identificados por las víctimas

En el caso del homicidio y lesiones graves interviene la fiscal Lucrecia Sola, de Homicidios. De acuerdo a la información preliminar informada por el Ministerio Público Fiscal a LM Neuquén, el 6 de abril de 2026 por la noche, en la intersección de Puerto Deseado y Juez Antonio Garro, dos personas a bordo de una moto efectuaron múltiples disparos de arma de fuego contra un carro de comidas donde se encontraba un hombre de 19 años.

Uno de los proyectiles impactó en su abdomen, mientras que también resultó herida una adolescente de 15 años, quien sufrió lesiones en ambas piernas.

Ambas víctimas fueron trasladadas al Hospital Bouquet Roldán, donde el varón falleció minutos después a raíz de la herida recibida, en tanto que la joven fue asistida y dada de alta horas más tarde. Según los primeros datos, los autores serían dos hombres identificados por allegados de la víctima, quienes además habrían realizado publicaciones intimidatorias en redes sociales tras el hecho. En el lugar se secuestraron vainas servidas, proyectiles y otros elementos de interés para la investigación.