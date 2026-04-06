Murió tras recibir dos disparos de un chico de 16 años: sus amigos lo despidieron con tiros al aire

El hecho ocurrió el sábado en el barrio Valentina Sur e investigan si fue accidental. La víctima fue trasladada al hospital Bouquet Roldán, pero falleció.

Este fin de semana se registró la trágica muerte de un joven de 20 años tras recibir dos disparos de arma de fuego, uno de ellos en una zona vital del cuerpo. Quien habría ejecutado el arma sería un adolescente de 16 años, familiar de la víctima. El hombre fue despedido en un violento y peligroso ritual con ráfagas de tiros al aire.

Según explicó a LM Neuquén el comisario inspector Julio Muñoz, coordinador operativo de la Dirección Seguridad Neuquén, el hecho ocurrió el sábado a las 0:30 en el barrio Valentina Sur .

"Somos anoticiados por parte del comando sobre el fallecimiento de una persona: "nos pasan que había ingresado al hospital Bouquet Roldán, con un impacto en la mano derecha y en la zona abdominal. Tras las primeras asistencias, ante la gravedad del hecho fue derivado al hospital Castro Rendón donde se constató su fallecimiento pero no había ningún dato".

En un primer momento no tenían identidad de la víctima, lugar del acontecimiento ni el móvil. Por este motivo, comenzaron las averiguaciones bajo el protocolo de la División Homicidio: "necesitábamos identificar el lugar del hecho, quién era la persona y por qué había llegado supuestamente sola al hospital".

SFP Hospital Bouquet Roldan (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

La teoría de la muerte por accidente

El caso dio un giro de 180 grados cuando una hora después se presentó una familia a la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia también dependiente de la División Homicidio. "Era un menor de 16 años acompañado por una mujer que decía que su hijo había sido quien se le habría escapado un disparo de arma de fuego", informó Muñoz.

Por su parte, fue consultada sobre las circunstancias del hecho supuestamente accidental y cómo habían terminado en el hospital. De acuerdo a los dichos de la mujer, la persona que murió era el cuñado de su hijo al que había trasladado en un auto particular, lo dejaron en el Bouquet, y luego volvió a su casa a buscar al menor.

La autopsia realizada en la morgue indicó que se trató de una "muerte a causa de disparo de arma de fuego", según indicó el comisario quien detalló que tenía 20 años.

A su vez, consignó que conforme avanza la investigación que se está llevando adelante, "los indicios nos orientan a un accidente". Además agregó que descartan un enfrentamiento entre bandas o un tiroteo como se había difundido en algunos medios de comunicación.

"Si bien ocurren hechos en Valentina en este caso puntual no hubo nada previo, todo orienta y todo cierra en el tema del accidente", indicó y ratificó que "por lo que se pudo recopilar en las cámaras de seguridad no hubo enfrentamiento previo".

SFP LMPlay LM en tu barrio Valentina Sur (24).JPG Sebastián Fariña Petersen

Qué sucedió con el chico de 16 años

Respecto a la investigación, el comisario indicó que se realizó un allanamiento en la vivienda donde le dispararon al joven y no encontraron el arma de fuego. "No hay arma por el momento", dijo pero aclaró que en una inspección ocular encontraron otros elementos de interés como proyectiles pero resta determinar si están relacionados a este hecho o son de disparos anteriores.

Por su parte, también hicieron requisa del vehículo pero no confirmó si lograron encontrar elementos de interés a la causa.

En cuanto al chico de 16 años que confesó haber realizado los disparos, el comisario informó que "primero fue detenido y ayer en horas de la tarde quedó en libertad y sujeto a la causa".

De acuerdo a las testimoniales, la escena hogareña donde sucedió el supuesto accidente comenzó cuando el adolescente le llevó el arma a su cuñado para mostrársela. "Se la fue a mostrar al muchacho, tenía el arma en su poder y se le escapa un tiro".

Los testigos que presenciaron el hecho fueron entrevistados y se está tratando de determinar como fue la situación, se escapa un tiro, la tenía en su poder"

Tiros al aire y preocupación por escalada de violencia

Este domingo, tras la finalización de la autopsia, se realizó el velorio del joven al que concurrieron una gran cantidad de vecinos consternados por la triste noticia de su muerte.

En este contexto de despedida, un grupo de hombres realizaron un peligroso ritual: rodeando la casa realizaron ráfagas de disparos al aire y explosiones con el caño de escape, más conocido como el acto de "tirar cortes".

Consultado por el episodio, Muñoz indicó: "es complicada la situación, se están adoptando las medidas correspondientes".