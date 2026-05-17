Quién era la argentina de 26 años que falleció tras un accidente de colectivo en Australia

El siniestro vial en el que murió la joven ocurrió en la ciudadad de Queensland e involucró a más de 30 viajeros y dejó varios heridos.

Una joven argentina de 26 años murió en Australia tras el accidente en una ruta del estado de Queensland . La víctima fue identificada como Serena Andreatta , oriunda de Rosario , y viajaba por la autopista Bruce Highway, entre Cairns y Airlie Beachcuando ocurrió el accidente.

El hecho sucedió durante la noche del jueves y este sábado confirmaron la identidad de la víctima fatal del choque que también dejó varios heridos .

El accidente que involucró a un micro, transportaba a más de 30 pasajeros y se produjo tras la colisión con otro vehículo , desencadenando que el colectivo terminara volcado, según Rosario3. Las autoridades de Queensland describieron la escena como“catastrófica” y confirmaron la muerte de la argentina junto con la existencia de varios heridos, entre ellos mochileros y trabajadores temporales.

Los paramédicos del Servicio de Ambulacias asistieron a los demás pasajeros y la Unidad de Investigación de Accidentes de Tráfico trabajó en el lugar para mantener cerrada la autopista. Varios de los heridos fueron derivados a centros de salud en Townsville, Ayr y Bowen. Según 9 News, solo dos de ellos permaneces internados en grave estado.

Accdiente. Australia. Argentina (1)

Además, informaron que uno de los heridos era el conductor de 70 años, quien sufrió lesiones leves. La compañía manifestó que el hombre no excedía la velocidad permitida y obtuvo resultado negativo en los tests de drogas y alcohol, aunque la policía aún no ratificó estos datos.

Otros accidentes en la zona

Anteriormente se habían registrado accidentes en la zona: en 2024, un colectivo de Greyhound sufrió un choque en el que fallecieron tres mujeres. Desde el accidente, se incrementó la atención sobre el historial de seguridad de la empresa FlixBus, implicada en este episodio.

En este contexto, también se tomó en cuenta el historial de la seguridad de la compañía FlixBus, involucrada en la muerte de Serena Andreatta. En febrero, un chofer de 55 años fue sancionado por conducción temeraria después de que otro autobús de la empresa se accidentara en Alligator Creek, en las afueras de Townsville.

Un vocero de la empresa expresó su desolación y conmoción ante el trágico episodio y por el fallecimiento de la pasajera oriunda de Rosario. A través de un comunicado, afirmó que la empresa colaborará con las autoridades y servicios de emergencia para esclarecer lo ocurrido y ayudar.

Quién era la argentina que falleció en Australia

Serena Andreatta fue trasladada a un hospital tras el accidente, sin embargo, por las graves heridas del accidente, no sobrevivió. La víctima era exalumna de la Escuela Superior de Comercio de Rosario entre 2018 y 2020 y en el momento del accidente vial, se encontraba recorriendo el país. Andreatta tenía nacionalidad argentina e italiana, en el colectivo se encontraban personas de distintas nacionalidades.

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En mayo de 2020 de trasladó a Italia donde se desempeñaba como recepcionista. Luego desarrolló una empresa de asesoramiento para quienes deseen obtener la ciudadanía italiana, enfocandose principalmente en argentinos.

Andreatta recorrió distintos lugares en Europa, América y Asia. En 2025, pasó mas de 6 meses en Vietnam y Tailandia, donde residía en la isla Koh Tao. La joven escribió en sus redes tras su estadia: “Vivir en una isla paradisíaca, estar en malla y en patas todo el día, conocer las profundidades del infinito azul y por ende las mías, sentirme una sirenita, cruzarme con personas que me llenaron el corazón y aprender tanto de todas ellas”. Cerró: “Dicen que nunca te vas siendo la mismo que llegaste, y puff cuanta verdad... Crecimiento puro”.

El último lugar de residencia de Serena fue Australia, pasí al que llegó el 17 de abril de 2026y luego de recorrer la ciudad de Sidney por 10 días, continuó su aventura por el resto del país. Sus allegados lo describieron como “el viaje de su vida”.