Perdió el control, chocó con dos casas y murió: el trágico accidente

La víctima, identificada como Gastón Maximiliano Antonio Núñez, tenía 36 años. El choque destruyó por completo los nichos de gas de las propiedades afectadas.

Un conductor de 36 años murió este miércoles tras perder el control de su Fiat Palio e impactar contra el frente de dos casas en la zona sur de Rosario. El hecho ocurrió a las 5:20 de la madrugada en avenida San Martín al 2900, cuando el vehículo cruzó hacia el carril contrario a gran velocidad, subió a la vereda y se estrelló contra las viviendas.

La víctima, identificada como Gastón Maximiliano Antonio Núñez, fue extraída del habitáculo por los bomberos, que cortaron la carrocería del automóvil. Personal del SIES trasladó al conductor en código rojo al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Poco después, los médicos confirmaron su deceso a causa de politraumatismos graves .

Dos filmaciones de la red de videovigilancia municipal registraron la secuencia del accidente. Una de las cámaras captó el momento exacto en el que el rodado se desvió de su trayectoria tras cruzar la calle Amenábar. Estas pruebas quedaron a disposición de los peritos para determinar los motivos que provocaron la pérdida de control del vehículo.

Los destrozos del choque

El choque destruyó por completo los gabinetes de gas de las propiedades afectadas. Un operario de la empresa Litoral Gas explicó que "hubo afectación de la instalación interna", por lo cual procedieron a la clausura preventiva del suministro. En tanto, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) trabajó para restablecer la luz durante la jornada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SomosRosarioOK/status/2054607605809422416?s=20&partner=&hide_thread=false IMÁGENES IMPACTANTES: ASÍ FUE EL CHOQUE FATAL EN SAN MARTÍN Y RUEDA



Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en el que el Fiat Palio circula a altísima velocidad. Al intentar un sobrepaso por la derecha, el conductor de 36 años perdió el control y cruzó de carril. pic.twitter.com/uG8mZ9VnSR — Somos Rosario (@SomosRosarioOK) May 13, 2026

Cuatro familias sufrieron las consecuencias directas de la colisión en sus hogares. Uno de los vecinos damnificados relató que el impacto "nos arrancó medidor de agua, de gas, de electricidad, todo". Otra habitante del sector manifestó su preocupación ante el riesgo de la situación: "Tenemos miedo por el gas y la luz, que es lo más peligroso".

El operativo de emergencia obligó al corte total del tránsito en la zona hasta las 8. Una pareja de adultos mayores permaneció encerrada en su domicilio debido a que la estructura metálica del choque bloqueó su puerta de acceso. Las autoridades mantuvieron la restricción vehicular hasta la remoción del rodado y los escombros.

Horror: chocó con un perro, cayó sobre la ruta y murió atropellado por dos camionetas

Un motociclista murió en las últimas horas tras protagonizar un brutal accidente en la ruta 158. Todo ocurrió cuando perdió el control de la moto que conducía tras chocar contra un perro.

El fatal accidente ocurrió en el tramo que une a las localidades de Quebracho Herrado y San Francisco, en la provincia de Córdoba.

atropellado cordoba El motociclista murió al ser apalstado por dos camionetas en la ruta 158.

De acuerdo a información brindada por fuentes judiciales, la tragedia se desencadenó cuando el hombre, que circulaba en una Benelli blanca de 150 cc en sentido sur-norte, se topó de frente con un perro que cruzaba la calzada. El impacto contra el animal fue inevitable y provocó que el conductor perdiera el equilibrio, cayendo pesadamente sobre la carpeta asfáltica.

Lo que comenzó como una caída terminó de la peor manera. Mientras la víctima se encontraba tendida en medio de la ruta, una camioneta Ford EcoSport, comandada por un vecino de la localidad de Freyre de 54 años, no logró esquivarlo y lo arrolló.

Segundos después, el cuerpo volvió a ser impactado por un segundo vehículo: una Volkswagen Amarok que circulaba en sentido contrario (norte-sur). Al mando de esta última camioneta iba un hombre de 39 años, oriundo de Villa María.