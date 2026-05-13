Horror: chocó con un perro, cayó sobre la ruta y murió atropellado por dos camionetas

El motociclista falleció de manera instantánea en el lugar, debido a la gravedad de las heridas sufridas. La policía reveló detalles de cómo fue el trágico hecho.

El motociclista murió al ser apalstado por dos camionetas en la ruta 158.

Un motociclista murió en las últimas horas tras protagonizar un brutal accidente e n la ruta 158 . Todo ocurrió cuando perdió el control de la moto que conducía tras chocar contra un perro.

El fatal accidente ocurrió en el tramo que une a las localidades de Quebracho Herrado y San Francisco, en la provincia de Córdoba.

De acuerdo a información brindada por fuentes judiciales, la tragedia se desencadenó cuando el hombre , que circulaba en una Benelli blanca de 150 cc en sentido sur-norte, se topó de frente con un perro que cruzaba la calzada . El impacto contra el animal fue inevitable y provocó que el conductor perdiera el equilibrio, cayendo pesadamente sobre la carpeta asfáltica.

Lo que comenzó como una caída terminó de la peor manera. Mientras la víctima se encontraba tendida en medio de la ruta, una camioneta Ford EcoSport, comandada por un vecino de la localidad de Freyre de 54 años, no logró esquivarlo y lo arrolló.

Segundos después, el cuerpo volvió a ser impactado por un segundo vehículo: una Volkswagen Amarok que circulaba en sentido contrario (norte-sur). Al mando de esta última camioneta iba un hombre de 39 años, oriundo de Villa María.

Ruta 158 El motociclista murió al ser apalstado por dos camionetas en la ruta 158.

Quién era el motociclista que murió atropellado dos veces

“El motociclista falleció de manera instantánea en el lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas”, confirmaron los servicios de emergencia que arribaron a la zona.

A raíz del siniestro, las autoridades provinciales determinaron el corte total de la ruta durante varias horas.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, realizando los peritajes de rigor para intentar esclarecer la mecánica exacta del hecho y determinar si la visibilidad o el estado del camino influyeron en el desenlace.

Los investigadores relevaron la escena, tomaron testimonios y secuestraron elementos de interés. Fuentes consultadas indicaron que los conductores implicados permanecen a disposición y no se informó de detenciones.

La víctima fue identificada como Simón Gabriel Gaido, de 60 años. En tanto, se confirmó que los conductores de ambas camionetas resultaron ilesos, aunque quedaron a disposición de la Justicia de manera preventiva mientras avanza la investigación bajo la carátula de homicidio culposo.

El peligro de los animales sueltos en las rutas

El episodio volvió a poner en debate la problemática de la presencia de animales sueltos en rutas argentinas, algo que lamentablemente, genera accidentes fatales.

Especialistas en seguridad vial señalan que los motociclistas forman parte de los usuarios más vulnerables frente a este tipo de imprevistos. A diferencia de los automóviles, las motos tienen menor estabilidad y cualquier maniobra brusca o impacto menor puede derivar en caídas de alta peligrosidad.

En muchos casos, los accidentes vinculados a animales en rutas ocurren durante horarios nocturnos o de baja visibilidad, cuando los conductores cuentan con menor tiempo de reacción. También influye la velocidad de circulación y el estado de iluminación de los caminos.