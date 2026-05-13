La respuesta del Gobierno a la marcha federal universitaria: "Está organizada por partidos opositores"

El subsecretario de políticas universitarias criticó la movilización, y afirmó que "La Ley de Financiamiento Universitario nació muerta".

El Gobierno minimizó la marcha universitaria y dijo que fue organizada por "opositores".

Estudiantes, docentes y directivos de las universidades públicas se unieron en la cuarta Marcha Federal Universitaria y salieron este martes a las calles del país para exigir mayores fondos y protestar contra al ajuste presupuestario que lleva adelante el Gobierno del presidente Javier Milei.

El cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario fue el motivo principal de esta masiva convocatoria. Se trata de una norma que ya fue respaldada en primera y segunda instancia por el Congreso y que obliga al Estado a actualizar partidas, recomponer salarios y garantizar recursos para el funcionamiento del sistema.

Aún así, fue vetada por el presidente y ahora quedó en manos de la Corte Suprema emitir sentencia. Previo a la marcha, el subsecretario de políticas públicas, Alejandro Álvarez, dijo que el presupuesto es "arbitrario" y que el sistema "nos está dando muy pocos graduados y gasta 400.000 millones de pesos por mes en salarios".

Este miércoles, luego de la marcha federal, Álvarez volvió a dejar visible la postura del gobierno frente a esta medida: "Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí".

Alejandro Álvarez secretario de política universitaria

"La Ley de Financiamiento Universitario nació muerta"

"La marcha no está cruzada por la política: es política y está organizada por partidos opositores. Ahora, la Ley de Financiamiento Universitario nació muerta. Viola el primer principio, que es el presupuestario", marcó Álvarez en diálogo con Radio Mitre.

En este sentido, el subsecretario dijo que "la ley de ejecución presupuestaria dice claramente que toda ley que se haya votado y no indique la fuente de financiamiento, será promulgada y suspendida en el mismo acto".

"Ojalá nosotros pudiéramos cambiar la realidad que nos dejaron, que implica una restricción presupuestaria importante. El número no es algo que sea importante, si no, votaríamos las leyes y gobernaríamos de acuerdo a quién hiciera la manifestación más grande. El orden republicano pretende evitar eso", planteó Álvarez.

marcha federal universitaria_

"El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad", indicó.

Crítica a la baja de graduados de las universidades y el arancelamiento a extranjeros

En otro pasaje de la entrevista, el funcionario cuestionó la asignación de recursos a las universidades y dijo que "el sistema existe para generar graduados", a la vez que agregó que "principalmente, la función es formar gente".

Indicó en este sentido que existe una "desvirtuación completa", ya que parte del presupuesto se destina al "pago de salarios a las estructuras políticas" más que a la formación académica.

Respecto al presupuesto, Álvarez remarcó cuál es el costo de cada graduado de una universidad. "Un ingeniero de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) sale 50 millones de pesos; un artista sale 423 millones de pesos, en valores de 2024... Hoy debe ser más caro", afirmó y cerró: "No estamos en contra del arte, pero queremos corregir la desvirtuación total de la educación pública".

aula alumnos UNCo.jpg Los estudiantes tienen la posibilidad de afrontar una carrera de solo 18 materias.

Respecto al ingreso a las universidades, el subsecretario señaló: "El ingreso irrestricto tiene el problema de que vos lo tenés que financiar". Por eso, planteó la necesidad de discutir el sistema de admisión y valoró los modelos de examen de ingreso obligatorio y sistema de cupo que se aplican en otros países.

"Hoy está autorizado cobrarles a los extranjeros y, sin embargo, la universidad no lo hace, a pesar de que en algunas carreras es significativa la cantidad de extranjeros", agregó..

"La Argentina es un país abierto: la Constitución dice que vengan a habitar el suelo argentino, no a parasitar el suelo argentino“, consideró el funcionario.