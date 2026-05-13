Un chico de 14 años se peleó con un compañero de escuela y le baleó la casa: "Hay para todos"

El agresor fue identificado por las cámaras de seguridad que grabaron el violento hecho. Las impactantes imágenes.

Un violento episodio ocurrió cuando un adolescente de 14 años fue a la casa de un compañero de escuela y baleó el frente de su vivienda. El agresor quedó registrado por cámaras de seguridad y fue identificado.

El hecho ocurrió en Villa Caraza en Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires . Uno de los disparos fue al aire y otro contra la vivienda y, afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.

La madre del menor atacado realizó la denuncia y presentó las cámaras de su vivienda como pruebas del delito.

Según trascendió, hubo un conflicto entre ambos jóvenes por la tarde dentro de la institución educativa N°77. Previo a este ataque, el joven le dijo a la víctima por redes sociales "pónganse pillos porque hay balas para todos", les dijo por redes sociales el agresor a las víctimas.

Fuentes vinculadas al caso indicaron al medio local Diario Conurbano que "la primera vez golpeó la puerta, preguntó por el otro chico y directamente disparó al aire. La segunda vez volvió en moto, y disparó contra el frente de la vivienda".

Video: un adolescente de 14 años le baleó la casa a un compañero del colegio con el que se había peleado

La denuncia recayó en la UFI 2 de Avellaneda-Lanús, donde intervino la fiscal Natalia Milione. En el avance de la investigación, la policía pudo identificar al agresor por las imágenes y el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil ordenó un allanamiento de urgencia en la casa del acusado, pero no encontraron el arma que utilizó.

Por la edad del menor, se notificó a la familia de la causa por este hecho, caratulada como "abuso de armas agravado" y se secuestró la ropa que utilizó el día del ataque.

Una chica de 14 años apuñaló con un cúter a su compañero en el cuello y la espalda

A mediados de abril, un violento ataque tuvo lugar en una escuela secundaria. Allí, una adolescente apuñaló varias veces a un compañero y tuvo que ser derivado de urgencia al hospital local. Según las primeras informaciones, la adolescente de 14 años apuñaló cuatro veces - en el cuello y la espalda - al joven de 15, con quien mantenía una relación de noviazgo.

Todo ocurrió en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires. Tras el ataque, ingresó a la escuela y se escondió para evitar ser interceptada por otros estudiantes y algunos padres que estaban en el lugar.

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"Lo agarró a la vuelta del colegio con un cúter. Lo agarró de atrás y le cortó todo el cuello al nene. A la pibita la metieron al colegio y al nene justo pasaba la policía por ahí y lo llevó al hospital porque se estaba desangrando", aseguró una vecina en un audio que se viralizó rápidamente entre los padres y alumnos de la institución educativa.

Según confirmaron familiares de la víctima en diálogo con TN, la atacante tomó por sorpresa al adolescente y lo apuñaló varias veces con un cúter, además de herirlo en los brazos cuando intentó defenderse. Si bien no sufrió heridas de gravedad, el joven fue trasladado de urgencia al hospital Eva Perón donde fue asistido y se determinó que estaba fuera de peligro.