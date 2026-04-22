Un adolescente planficaba una masacre en su escuela: tenía armas y manuales para fabricar bombas

Buscan conexiones con la 'True Crime Community' (TCC) que integraba el autor del tiroteo en Santa Fe. Los padres del menor desconocían su actividad en redes.

Las amenazas escolares y posibles tiroteos comenzaron a tomar poder en Argentina . La compleja situación que atraviesan los establecimientos de todo el país surgen a raíz del tiroteo en Santa Fe en manos de un alumno de 15 años.

En esta ocasión, un adolescente de 13 años fue identificado en la ciudad de Córdoba , en el marco de una investigación por amenazas de tiroteos en escuelas que se registraron en la provincia. Al parecer, tenía vínculos a la comunidad TCC (True Crime Community) que también integraba el menor de edad santafesino.

Al detectarlo, la fiscalía penal juvenil, bajo la dirección de Norma Scaglia, ordenó un allanamiento de urgencia en su vivienda en el barrio Yofre Norte en Córdoba Capital. La policía descubrió que en una mochila tenía varias armas e información sobre cómo fabricar bombas en su poder, como también cuchillos de caza y una navaja y logos vinculados a la TCC.

El caso se descubrió a raíz de mensajes extraídos de un teléfono en Río Cuarto, donde el adolescente manifestaba tener intenciones violentas en contra de sus compañeros de colegio y recibía mensajes de apoyo de otros usuarios pertenecientes al mismo grupo.

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Al finalizar el operativo, el menor de edad fue trasladado a un centro de salud mental especializado y permanece bajo seguimiento profesional. En tanto,sus padres manifestaron sorpresa por la situación y aseguraron desconocer las actividades de su hijo.

Según reveló la fiscal Scaglia en diálogo con Telenoche, en los espacios virtuales donde participaba el menor, "se promovía la violencia" y los miembros del grupo le brindaban apoyo, alentándolo a convertirse en "un héroe" mediante el uso de armas.

Hasta el momento, la causa permanece en investigación y la Justicia mantiene en reserva los detalles sobre otros posibles involucrados o amenazas en curso.

El vínculo del adolescente con una red de violencia que venera masacres escolares

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, reveló que este adolescente está conectado con la misma red que involucra al atacante de San Cristóbal, en Santa Fe. "Este adolescente de 13 años tiene una vinculación con la TTC, que es esta comunidad del crimen real", puntualizó el funcionario, diferenciando este caso de la ola de amenazas generales que afectaron a otras escuelas del país.

Amenazas tiroteo

La llamada "True Crime Community", no es una organización en el sentido clásico, ni responde a consignas políticas. Es, más bien, un ecosistema digital donde la violencia deja de ser un hecho condenable para convertirse en objeto de fascinación.

Un informe oficial la describe como una red donde los crímenes se consumen, se reinterpretan y, en ciertos casos, se celebran. Los agresores son elevados a una categoría casi simbólica, y los ataques se transforman en relatos que circulan, se amplifican y generan un efecto de réplica.

True Crime Community

Los especialistas advierten que este tipo de dinámicas no necesita estructuras rígidas para funcionar. Se alimenta de códigos compartidos, de referencias culturales, de una narrativa que puede empujar a algunos a cruzar el límite entre la observación y la acción.

El dato que más inquieta no es solo el fenómeno en sí, sino quiénes lo habitan. Mayoritariamente adolescentes. Jóvenes que muchas veces arrastran historias de aislamiento, dificultades para encajar o vínculos frágiles con su entorno. En ese terreno, el consumo intensivo de contenido digital actúa como catalizador.