El municipio de Neuquén prorrogó un vencimiento para las licencias comerciales

Extenderán hasta el 22 de junio el plazo para presentar la declaración jurada. Modernizan el sistema para realizar los trámites.

La Municipalidad de Neuquén prorrogó hasta el próximo 22 de junio el vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada de Licencia Comercial , trámite obligatorio para empresas y comercios de la ciudad.

La medida fue dispuesta por decreto del intendente Mariano Gaido con el objetivo de facilitar la adaptación a la nueva modalidad digital de presentación.

La subsecretaria de Ingresos Públicos, Mónica Pesce , explicó que la prórroga responde a la implementación de un sistema modernizado para realizar este trámite a través de la plataforma Muni Express.

image Mónica Pesce, subsecretaria de Ingresos Públicos.

Capacitación

En este marco, Pesce realizó una capacitación destinada a comerciantes, empresarios, contadores y personal administrativo.

La actividad contó con la participación de integrantes y socios de ACIPAN, quienes pudieron interiorizarse sobre el funcionamiento del nuevo sistema y la metodología para determinar el tributo de licencia comercial.

Pesce destacó que el objetivo de estos encuentros es fortalecer el vínculo con los contribuyentes y brindar herramientas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

“Es importante que tanto los titulares de los comercios como quienes realizan las gestiones administrativas conozcan los beneficios y alcances de la normativa vigente”, explicó.

La funcionaria indicó que las principales consultas estuvieron vinculadas a la nueva forma de presentación.

¿Cambian los requisitos?

Si bien los datos y requisitos continúan siendo los mismos establecidos por la ordenanza tarifaria y el Código Tributario, el cambio radica en la utilización de Muni Express, una plataforma que centraliza numerosos trámites municipales mediante usuario y contraseña.

Además, adelantó que estas capacitaciones continuarán desarrollándose para acompañar a los contribuyentes en los procesos de modernización impulsados por el municipio.

Beneficios

Por otro lado, el 29 de julio vence el plazo para acceder al pago anticipado del segundo semestre de los tributos municipales, con descuentos de hasta el 25%.

Pesce, recordó que este beneficio se compone de un 10% por pago adelantado, un 10% adicional para quienes estén adheridos al débito automático y un 5% extra para los buenos contribuyentes.

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“Es una excelente oportunidad para adherirse al débito automático, ya sea con tarjeta de débito o de crédito, cancelar todo el semestre de manera anticipada y obtener el 25% de descuento”, destacó la funcionaria.

Pesce recordó que la Municipalidad de Neuquén modernizó sus sistemas de pago, permitiendo que las y los vecinos realicen sus trámites tributarios de manera online, sin necesidad de trasladarse, a través del sitio web municipal.

Modernización

“Con clave fiscal, el contribuyente puede acceder a toda su cuenta corriente, tanto del año en curso como de períodos anteriores. Además, puede consultar todos sus tributos, imprimir comprobantes si lo desea, abonar recibos semestrales o mensuales y regularizar cuotas vencidas”, explicó.

En cambio, quienes no cuenten con clave fiscal solo podrán operar sobre los impuestos correspondientes al período en curso. La obtención de la clave puede gestionarse a través del portal web municipal.

La subsecretaria señaló además que, en el marco del proceso de modernización de la administración municipal, también se habilitaron nuevas alternativas de pago para facilitar las gestiones.

Entre ellas, mencionó la posibilidad de realizar consultas y pagos mediante WhatsApp y a través de la aplicación Neuquén Capital, disponible para dispositivos Android e iOS.

“Esta aplicación permite realizar desde el celular los mismos trámites que pueden efectuarse desde una computadora, incluido el pago de tributos”, destacó Pesce.

La sección Trámites Web de la App ofrece acceso a cinco servicios principales: Mis Tributos, Información Tributaria, Solicitudes, Trámites y Teléfonos Útiles. “Desde allí se pueden realizar todas las gestiones vinculadas al pago de impuestos y también consultar los distintos lugares habilitados para abonar”, precisó la funcionaria.

Recordó que quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial pueden acercarse a cualquier sucursal de Pago Fácil y abonar sus tributos aun sin contar con el recibo, simplemente informando, por ejemplo, la patente del vehículo.