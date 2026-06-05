Aguinaldo para estatales y municipales de Neuquén: ¿Qué se sabe sobre la fecha de pago?

Los trabajadores esperan la cuota del pago complementario que tradicionalmente se suele depositar en junio. ¿Qué se sabe sobre el pago?

Los trabajadores estatales de la provincia y la ciudad de Neuquén recibirán en las próximas semanas el pago del medio aguinaldo , o la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Los trabajadores públicos recibieron su salario en los últimos días de mayo, pero esperan la cuota del pago complementario que tradicionalmente se suele depositar en sus cuentas bancarias durante junio.

Desde que inició la gestión del gobernador Rolando Figueroa se concretó un importante cambio. Antes se había implementado un cronograma en el que cada sector cobraba en una fecha distinta.

Pero esto se modificó y, ahora, todos los estatales (personal de Salud, Policía, administración central, organismos descentralizados y los agentes del Consejo Provincial de Educación) cobran el mismo día sus sueldos, que se depositan en las cuentas del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).

Casa de gobierno (4) Maria Isabel Sanchez

Incluso también perciben sus haberes el mismo día los jubilados, pensionados y retirados del ISSN, con el aumento correspondiente sin planilla complementaria.

Con esta nueva modalidad, el 29 de mayo fue la fecha de pago para los haberes de mayo de la totalidad de los trabajadores del Estado provincial, que recibieron su última actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con los haberes de abril.

Aguinaldo para estatales de Neuquén: qué se sabe

Hasta el momento, no se informó oficialmente la fecha de pago del aguinaldo. Tanto el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, como la secretaria general de ATEN, Fany Mansilla, indicaron a LM Neuquén que todavía no fueron informados acerca del día de cobro.

Por su parte, el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Fernando Schpoliansky, dijo en LU5 que, en el caso de los municipales, el pago "se concretará durante junio", despejando cualquier duda acerca de un posible cobro durante julio.

Durante el 2025, la primera cuota del aguinaldo se abonó el 26 de junio. Tanto el Estado provincial como la Municipalidad de Neuquén depositaron el monto ese día.

Municipalidad de Neuquén

Cómo se calcula el aguinaldo de junio 2026

El cálculo del aguinaldo está determinado por ley. Cada cuota del SAC equivale al 50% del salario mensual más alto que el trabajador haya recibido durante el semestre. En el caso del pago de junio, se toma como referencia el sueldo más alto del período comprendido entre enero y junio del mismo año.

Para establecer el aguinaldo, se toma en cuenta el salario bruto y no el neto. Es decir, se considera el total de los salarios, horas extras, comisiones y otros pagos recibidos durante el semestre, sin aplicar las deducciones del seguro social o impuestos. En tanto, se excluyen los conceptos no remunerativos, premios, indemnizaciones ni cobros de dinero excepcionales.

aguinaldo

Si un trabajador obtuvo diferentes niveles salariales en los seis meses iniciales del año, la empresa debe identificar cuál fue la mayor remuneración mensual bruta, sin contar horas extras, viáticos u otros pagos no remunerativos, y calcular la mitad de ese monto.

Y si un empleado trabajó menos de seis meses, se debe pagar un proporcional. La fórmula establece que se debe dividir el sueldo por doce meses y luego multiplicar por la cantidad de meses efectivamente trabajados dentro del semestre.

Para los jubilados y pensionados del sistema previsional, el mecanismo del cálculo es el mismo: ANSES pagará el 50% de la remuneración más alta de los primeros seis meses del año. Como las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente con el índice de inflación, se da por hecho que la más alta será la de junio.