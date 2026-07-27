De un curso municipal a una empresa que genera empleo: la emprendedora neuquina que apuesta por hacer más accesible la vivienda

En tiempos donde emprender representa un gran desafío, la historia de Dania Susana Urrutia , de 36 años, refleja cómo la capacitación, la perseverancia y la decisión de apostar por la producción local pueden convertirse en una empresa que hoy genera empleo y proyecta seguir creciendo en la región.

El camino comenzó con un curso realizado en la Municipalidad de Neuquén . A partir de esa experiencia, Dania decidió iniciar su propio emprendimiento en el rubro de la construcción. Sus primeros pasos estuvieron orientados al desarrollo de viviendas mediante el sistema Steel Framing , ejecutando obras en distintas localidades de Neuquén y Río Negro.

Con el paso del tiempo, y observando la necesidad de brindar soluciones más rápidas, eficientes y accesibles, tomó una decisión que marcaría un nuevo rumbo para la empresa. A principios de 2024 abrió una base operativa en el límite entre Neuquén y Plottier para comenzar a fabricar módulos habitacionales y construcciones modulares bajo el nombre de Traful Servicios.

A casi seis años de aquel desafío, la empresa continúa consolidándose gracias al trabajo constante, la innovación y una fuerte apuesta al crecimiento. Actualmente fabrica módulos habitacionales e industriales, brindando soluciones para clientes particulares, empresas y distintos proyectos de infraestructura.

“En Traful Servicios entendemos la realidad económica que atraviesan muchas familias. Por eso nuestro principal compromiso es desarrollar soluciones habitacionales que sean accesibles, sin resignar calidad ni seguridad. Queremos demostrar que es posible construir de una manera más rápida, eficiente y pensando en el bolsillo de la gente. Creemos que acceder a una vivienda digna no debería ser un privilegio, sino una posibilidad cada vez más cercana para quienes trabajan y sueñan con tener su casa propia. Al mismo tiempo, buscamos seguir creciendo como empresa para generar más empleo y aportar al desarrollo de nuestra región”, expresa Dania Susana Urrutia.

Uno de los principales objetivos de Traful Servicios es acercar una alternativa real para quienes sueñan con acceder a una vivienda propia. Frente al incremento de los costos de la construcción tradicional, la construcción modular permite reducir tiempos de ejecución, optimizar recursos y ofrecer una solución más económica y sustentable, manteniendo altos estándares de calidad.

La empresa también apuesta a la innovación permanente. En los últimos meses concretó alianzas estratégicas con empresas de Buenos Aires para incorporar a su oferta módulos de origen chino destinados principalmente al sector empresarial e industrial. Esta incorporación busca ampliar las alternativas disponibles para clientes que requieren soluciones rápidas y eficientes para oficinas, campamentos, espacios operativos y distintos desarrollos productivos.

Más allá del crecimiento comercial, la meta de Traful Servicios es continuar ampliando su capacidad de producción para generar nuevos puestos de trabajo y fortalecer el desarrollo de la industria regional.

La historia de Dania Susana Urrutia demuestra que el emprendedurismo femenino, acompañado por la capacitación, la innovación y el trabajo constante, puede transformarse en un motor de desarrollo económico y social para Neuquén.

Sobre Traful Servicios

Traful Servicios es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de construcciones modulares habitacionales e industriales. Con base operativa ubicada en el límite entre Neuquén y Plottier, desarrolla soluciones constructivas modernas, sustentables y accesibles, orientadas tanto a particulares como a empresas de distintos sectores productivos. Su visión es seguir creciendo, generar empleo genuino y consolidarse como un referente regional en construcción modular.

Dirección: Río colorado sur 305, límite de Neuquén y Plottier.

Teléfonos de contacto: 2994617108 / 2994248740

Instagram: Traful Servicios

Mail: [email protected]