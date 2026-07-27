Hay fecha de cobro para los sueldos de estatales de Neuquén: ¿De cuánto es el aumento?

El Gobierno de la Provincia del Neuquén le puso fecha al pago de los haberes de julio para los trabajadores de la administración pública.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén le puso fecha al pago de los haberes de julio para los trabajadores de la administración pública. Este mes, los estatales cobrarán el segundo aumento salarial del año.

Tal como sucede desde que asumió el gobernador Rolando Figueroa , los haberes se abonarán el mismo día, tanto para los trabajadores de los ministerios, administración central, entes públicos, Educación y demás, como para los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

De esta forma, los haberes serán acreditados el viernes 31 de julio en las cuentas que los agentes de la administración provincial poseen en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN). Es decir que, una vez más, estarán disponibles antes de que finalice el mes, en cumplimiento de lo dispuesto por el gobernador.

Desde la secretaría de Prensa y Comunicación se destacó que el pago en forma conjunta de los haberes y el medio aguinaldo (en términos administrativos, sueldo anual complementario) es posible en virtud de la transparencia, eficiencia y cuidado extremo en la administración de los recursos del Estado, que caracterizan a la actual gestión de gobierno.

Esas acciones se complementan con la eliminación de los gastos innecesarios, la erradicación de los privilegios, la reducción de la planta política y las distintas estrategias de austeridad, que permitieron no sólo iniciar esta etapa de desarrollo equitativo y equilibrado de la provincia, sino también fortalecer las partidas presupuestarias de las áreas esenciales y avanzar tanto en la construcción de rutas y escuelas, como en planes de viviendas, líneas de créditos para emprendedores y becas estudiantiles, entre otras cosas.

Aumento de julio para estatales

Los trabajadores estatales de la provincia de Neuquén cobrarán con los sueldos de julio el segundo aumento en los haberes de la pauta salarial de este 2026, a partir de la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Un mecanismo que se da a partir del acuerdo al que arribaron los gremios estatales con el gobierno provincial, por el cual no solo percibirán estas actualizaciones, sino también, para el caso de los docentes, el cobro de un bono (el segundo) en septiembre, dado que ATEN selló su pauta de manera anual.

Sebastián Fariña Petersen

El incremento que los estatales percibirán ahora se calculó en base a los datos de inflación del segundo trimestre (abril, mayo y junio), lo que arrojó una suba del 7,25 por ciento, según se informó días atrás desde el Ministerio de Economía de la provincia a LM Neuquén.

Las actualizaciones salariales trimestrales de manera automática se basan en una fórmula compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC y la inflación neuquina. El último aumento se había dado con los salarios de abril, y fue del 9,13 por ciento.

Según el acuerdo,al final de cada trimestre se calcula la variación de precios en base a las estadísticas de Nación y Provincia y, con ese ponderado, los incrementos impactan en los salarios que se depositan en el último mes del trimestre.