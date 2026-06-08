Un hombre ingresó a una App de citas y terminó estafado: perdió $1.000.000

Lo que solo intentaba ser la posibilidad de una cita se convirtió en una gran estafa. Los investigadores intentan determinar si existen más víctimas.

Lo que comenzó como la búsqueda de una cita romántica terminó en una maniobra de extorsión.

Un hombre denunció haber sido víctima de una maniobra de extorsión virtual, que comenzó después de ingresar a una aplicación para conseguir una cita romántica . Todo terminó de la peor manera y le robaron una importante suma de dinero.

En un principio parecía una situación sin mayores consecuencias, pero todo derivó en una serie de amenazas, presiones psicológicas y exigencias económicas que terminaron con la transferencia de cerca de un millón de pesos.

La investigación judicial permitió reconstruir el funcionamiento de la maniobra y detectar que las intimidaciones se habrían originado desde el interior de una unidad penitenciaria . A partir de distintas tareas de análisis tecnológico, la Justicia avanzó con allanamientos y secuestró elementos considerados fundamentales para esclarecer el caso.

Ahora, los investigadores intentan determinar si existen más víctimas y si la organización contaba con colaboradores fuera del establecimiento carcelario.

Cómo comenzó la extorsión a través de una App de citas

La causa empezó luego de que un profesional de la ciudad de Junín se presentó ante las autoridades para denunciar una situación que se había vuelto cada vez más preocupante. Según relató, comenzó a recibir llamadas y mensajes amenazantes poco tiempo después de ingresar a sitios de anuncios vinculados a servicios de compañía.

estafa La víctima ingresó a una página de citas con la intención de conocer personas, pero luego empezó a recibir amenazas que la llevaron a transferir importantes sumas de dinero.

Los responsables de la maniobra le reclamaban el pago de una supuesta deuda y utilizaban información personal para intentar darle credibilidad a la amenaza.

La situación se agravó cuando los extorsionadores comenzaron a mencionar datos relacionados con familiares de la víctima. Ese elemento fue utilizado para incrementar la presión psicológica y generar temor.

Frente a la insistencia de los mensajes y llamadas, el hombre realizó varias transferencias de dinero que, en conjunto, alcanzaron una suma cercana al millón de pesos. Sin embargo, los reclamos económicos continuaron incluso después de haber efectuado los pagos. Ante esa situación decidió radicar la denuncia y poner el caso en manos de la Justicia.

El rastro digital condujo hasta una cárcel

La investigación contó con la intervención de especialistas de la Sección de Investigaciones Cibercrimen. Durante la pesquisa se realizaron requerimientos a empresas de telefonía, entidades bancarias, plataformas digitales y billeteras virtuales.

Además, los investigadores analizaron registros de comunicaciones y datos de geolocalización que permitieron reconstruir el recorrido de las operaciones.

Los resultados apuntaron hacia la Unidad Penitenciaria 16 de Junín, y pudieron identificar como principal sospechoso a un interno conocido por el alias de "El Bebé", quien presuntamente utilizaba dispositivos telefónicos para mantener contacto con las víctimas.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó distintos procedimientos para avanzar sobre los elementos vinculados a la causa.

Allanamientos, celulares secuestrados y nuevas líneas de investigación

Los operativos se realizaron tanto dentro de la cárcel como en una vivienda de Junín que apareció vinculada al circuito de dinero investigado.

Durante el procedimiento efectuado en el penal, los agentes secuestraron dos teléfonos celulares Samsung y una tarjeta SIM.

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Los dispositivos serán sometidos a pericias informáticas forenses para recuperar información, analizar comunicaciones y determinar el alcance de las maniobras. Además, uno de los internos fue notificado de la apertura de una causa por presunta defraudación informática.

En paralelo, los investigadores allanaron una vivienda donde se habría recibido parte del dinero transferido por la víctima. En ese lugar encontraron diez plantas de marihuana. Ahora, el objetivo principal es establecer si existieron más participantes dentro y fuera de la cárcel.

Los investigadores sospechan que la organización podría haber funcionado mediante una combinación de operadores internos encargados de realizar la estafa y colaboradores externos responsables de administrar cuentas, recibir transferencias y facilitar la circulación del dinero.