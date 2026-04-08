El alumno que mató a un compañero de 13 años integra una comunidad que promueve masacres escolares

El gobierno confirmó que se trata de un caso inédito en el país. Los detalles del caso.

En el marco de la investigación por el tiroteo en Santa Fe , que protagonizó un alumno de 15 años y terminó con la vida de un compañero de 13 años y otros jóvenes heridos, el gobierno confirmó que el adolescente era parte de una comunidad digital internacional que hacía alusión a otros episodios de violencia escolar e incluso trataba de imitarlos.

"No es un caso aislado. No es un caso de bullying ", explicó este miércoles la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva en conferencia de prensa, quien sostuvo que se trató de un "caso inédito" en el país.

Acompañando del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y autoridades de la Policía Federal, revelaron que se está en presencia de un hecho perteneciente a una subcultura digital integrada , en la mayoría de los casos, por niños, adolescentes y jóvenes.

"Tiene que ver con comunidades virtuales que se centran en el estudio y análisis de asesinato, de tiroteos masivos que tienen estas conductas, de organizaciones nihilistas, misantrópicas, que tienden a llevar actos de violencias", agregó Monteoliva.

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El ataque en la escuela de Santa Fe expone un fenómeno global:

subculturas digitales que se organizan para admirar, replicar y promover tiroteos masivos.



No actúan solos. Se conectan, comparten, planifican y glorifican la violencia.



En Argentina ya… pic.twitter.com/rYLI3CMA80 — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) April 8, 2026

El tirador era parte de una comunidad que venera "delitos violentos, asesinatos violentos"

En los últimos dos años, la PFA en colaboración con el FBI, identificó 15 casos y cuatro más en análisis", detalló Monteoliva. Por su parte, el gobernador Pullaro hizo hincapié en la participación del joven en la subcultura TCC (True Crime Community).

"No fue un brote psicótico de este adolescente, no tiene que ver con el bullying del que pudo haber sido víctima, y sí se pudo detectar que este joven participaba de una red internacional de una subcultura digital que se denomina TCC que parte de la verenación de delitos violentos, asesinatos violentos", explicó.

tirador santa fe Dos menores resultaron heridos en el tiroteo de la escuela Mariano Moreno.

El jefe de la Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), Guillermo Díaz, brindó mayores precisiones sobre el caso. "Nosotros, en principio, hacemos un barrido en redes sociales, ya que esto se genera en el ámbito digital y se pone en manifiesto en la comunidad", aclaró.

"Esta persona (el tirador) tenía un acceso puntual a armas y responde al TCC sobre el cual se ha emitido un informe de alerta y conscientización sobre lo que significa en la sociedad”, especificó Díaz.

Otro menor fue detenido por encubrir el tiroteo en la escuela de Santa Fe

Un menor de 16 años fue detenido luego de ser acusado de encubrir el crimen en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal. La Secretaría de Gestión Institucional, Virginia Couddanes, reveló que el arresto se concretó tras un operativo de vigilancia en distintas viviendas.

Según remarcó la funcionaria, el procedimiento se efectuó sobre la ruta 11, donde oficiales de la Policía de Investigaciones provincial, junto a la Policía Federal y unidades especiales, detuvieron al implicado a la altura de la ciudad de Nelson.

Couddanes reveló que el joven habría tenido conocimiento previo del ataque y se trabaja sobre la hipótesis de una presunta red internacional que estaría detrás de la logística de estos ataques escolares: "Estamos ante una situación que trasciende las fronteras de la provincia de Santa Fe".