Sin mochila y con policías: una por una, las inéditas medidas de las escuelas por miedo a los tiroteos

Una oleada de amenazas comenzaron a verse en escuelas del país, tras el tiroteo fatal de Santa Fe. Algunas de las medidas fueron duramente cuestionadas.

Durante varios días, escuelas de todo el país comienzan a verse amenazadas por posibles tiroteos . A raíz de estos episodios, cientos de establecimientos se ven afectados por esta situación que altera la dinámica escolar y la continuidad pedagógica. Es por ello que comenzaron a implementar diversas medidas , pero algunas fueron cuestionadas.

Algunas provincias decidieron poner control a través de a llanamientos, operativos, inspección de mochilas y hasta conferencias de prensa para explicar lo que está ocurriendo. En este contexto, la Justicia investiga si detrás de estas amenazas existe un reto viral de TikTok que tiene el objetivo de generar pánico y terror en la comunidad educativa.

Frente a este panorama, las autoridades escolares comienzan a tomar algunas medidas al respecto. Una de ellas y la más insólita es la prohibición de mochilas y que los alumnos lleven sus útiles en mano que indicó la Dirección General de Escuelas en Mendoza.

Esta medida alcanza a más de 100 establecimientos y abarca a los alumnos del último año del primario, y también del secundario. Además, se contempla en este esquema operativo un control policial en el ingreso.

estudiantes mendoza Estudiantes van a las escuelas con bolsas transparentes o útiles en la mano. Foto: Diario Andino

El objetivo de la provincia mendocina es facilitar los controles y disminuir riesgos frente a las amenazas que se intensificaron desde el viernes y continuaron al inicio de esta semana. El impacto ya se observa en las aulas, con un ausentismo cercano al 60%.

Una por una, las diferentes medidas ante las amenazas de tiroteos en los colegios

Otro de los protocolos que comienzan a establecerse son, por ejemplo en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, donde las autoridades enviaron guías de actuación a los directivos de sus colegios. Las instrucciones incluyen cómo actuar ante mensajes, qué hacer si un alumno lleva un arma y cómo trabajar con los estudiantes y sus familias.

Por otra parte, la provincia de Salta revisó 400 mochilas en una escuela donde se detectó esta problemática, y en instituciones de Corrientes se les pidió que las dejaran en casa. A su vez, en la provincia de Tucumán se reforzaron los controles y la presencia policial en las escuelas.

En suelo santafesino, indicaron que se realizará una conferencia de prensa por parte de las autoridades para insertar medidas y recomendaciones para padres y directivos. "Una vez que se compruebe la responsabilidad del involucrado, este o su familia deberán hacerse cargo y costear el procedimiento", dijo el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni. Cada operativo tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos.

Amenazas de tiroteo en escuelas de La Pampa

En Misiones, según reveló el medio Primera Edición, el Ministerio de Educación lanzó un plan para difundir materiales específicos destinados a familiares, equipos directivos y docentes, con el fin de fortalecer la convivencia escolar y mejorar la detección temprana de posibles situaciones de riesgo.

Por el momento, la situación evidencia un escenario donde cada institución interpreta y aplica a su manera un protocolo general que, pese a su intención preventiva, aún deja interrogantes sobre su implementación concreta.

Más allá de las particularidades de cada situación, la reiteración de amenazas, la viralización de mensajes y la aparición de episodios concretos contribuyen a consolidar un clima de incertidumbre que atraviesa a las escuelas.