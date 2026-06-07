Día del Periodista: por qué se conmemora el 7 de junio

Cada 7 de junio, Argentina homenajea a los periodistas, una fecha recuerda la creación de la Gazeta de Buenos Ayres en 1810.

El 7 de junio se estableció como Día del Periodista en Argentina durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas en Córdoba.

Este 7 de junio Argentina conmemora el Día del Periodista . La fecha fue establecida en homenaje a la fundación de la Gazeta de Buenos Ayres , el primer periódico de la etapa revolucionaria creado en 1810 por iniciativa de Mariano Moreno .

Más de dos siglos después, esta conmemoración pone en valor el compromiso de los trabajadores de prensa con el derecho a la información y la construcción de una sociedad más democrática y participativa.

El Día del Periodista fue establecido por el Primer Congreso Nacional de Periodistas en Córdoba , realizado en 1938, al que asistieron trabajadores de prensa de todo el país. Gran parte tuvo que ver Mariano Moreno .

La fundación de la Gazeta de Buenos Aires

Desde la fundación de la Gazeta de Buenos Aires, el periodismo se instauró como lo que se denomina “el cuarto poder”.

A través de ese medio se comunicaban los acontecimientos políticos en el nacimiento de esta nueva etapa para Argentina.

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El decreto emitido el 2 de junio por la Primera Junta indicaba: “El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes”.

En las primeras ediciones del periódico, Mariano Moreno había expresado: “El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien; él debe aspirar a que nunca puedan obrar mal”.

Una vez que dejó de publicarse La Gazeta de Buenos Ayres, en 1823 apareció La Gaceta Mercantil, que tuvo larga vida y fue luego utilizada como prensa oficial por Juan Manuel de Rosas durante su larga gestión de gobierno.

Entre los redactores más destacados que tuvo el periódico se destacan integrantes de la Primera Junta: además de Moreno estuvieron Juan José Castelli y Manuel Belgrano.

Durante ese primer congreso que se realizó en Córdoba en 1938 se establecieron las bases del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908) que fue sancionado en el Congreso de la Nación.

Un año más tarde se constituyó la Asociación de Periodistas de Buenos Aires con trabajadores de prensa como Octavio Palazzolo, Samuel Yussem y Santiago Senén González (padre) y en 1944 se logró que, por decreto, se estableciera la Ley 12.581 de Jubilaciones para los periodistas.

El periodismo a lo largo del tiempo

Los periodistas tienen la responsabilidad de informar de manera precisa y contextualizada, acercando a la ciudadanía a los hechos y acontecimientos que moldean la sociedad. Esta fecha invita a valorar y destacar el compromiso de quienes, con su labor, garantizan el derecho a la información.

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El periodismo en Argentina evolucionó a lo largo de los años, adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales, pero sin perder su esencia primordial.

La vocación de los periodistas por investigar, comunicar y educar se mantiene firme, convirtiéndose en un pilar para el funcionamiento de una sociedad democrática. A través de sus reportajes y análisis, los periodistas no solo narran la realidad, sino que también fiscalizan el poder y promueven el debate público.

El periodismo ha sido una herramienta invaluable para la participación ciudadana. La transparencia y la divulgación de la verdad son fundamentales para construir una sociedad informada y crítica. Los periodistas, al poner al descubierto injusticias y desenmascarar corrupciones, cumplen una función que trasciende la mera transmisión de noticias.