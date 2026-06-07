Le pidió que dejara de insultar a un cuidacoches, lo empujaron y terminó atropellado

La salida de un boliche en Playa Grande terminó en una escena brutal: un joven cayó sobre la calle, fue embestido por un auto y el agresor quedó imputado.

Una noche de boliche terminó en una secuencia tan violenta como inesperada, en Mar del Plata . Un joven de 22 años fue atacado a la salida de un local bailable, cayó hacia la calle y terminó sobre el parabrisas de un auto que pasaba por el lugar. El video se viralizó rápidamente y, con el correr de las horas, se conocieron nuevos detalles sobre el origen de la pelea.

El hecho ocurrió en la zona de Playa Grande, en la ciudad costera, sobre calle Victoria Ocampo, cuando un joven llamado Valentín salía del boliche y se encontró con un cuidacoches que le pidió un cigarrillo. Él accedió sin inconvenientes, pero la situación cambió en pocos segundos por la reacción de otra persona que estaba en el lugar.

Según la reconstrucción que se hizo a partir de testimonios, otro joven comenzó a insultar al “trapito” y Valentín decidió intervenir. No buscó pelear ni responder con violencia: apenas le pidió que se calmara y dejara de agredir verbalmente al cuidacoches. Ese gesto, que en principio buscaba frenar la discusión, terminó desatando una agresión mucho más grave.

El acusado no retrocedió. Por el contrario, se acercó a Valentín, se le puso frente a frente y empezó a exigirle disculpas. De acuerdo con los datos que trascendieron, le repitió varias veces que le pidiera perdón, aunque la víctima no había hecho más que intentar bajar el tono de la discusión.

Atropello

La escena quedó registrada en un video que luego se difundió en redes sociales. En las imágenes se ve el momento en que el agresor golpea a Valentín en el rostro. El impacto lo hace trastabillar hacia atrás, justo en dirección a la calle.

En ese mismo instante, un Peugeot 308 circulaba por Victoria Ocampo. El conductor no llegó a esquivarlo y el joven terminó golpeando contra el parabrisas del vehículo. La secuencia generó desesperación entre quienes estaban en la vereda y se convirtió en una de las imágenes más impactantes de la madrugada.

Antes del empujón, según los testimonios incorporados al caso, el atacante le habría dicho: “Ahora me pedís perdón”.

Fue atropellado, pero logró levantarse

Pese a la violencia del golpe contra el auto, Valentín pudo reincorporarse poco después. Quienes estaban cerca se acercaron a asistirlo y luego fue trasladado al Hospital Privado de Comunidad, donde le realizaron estudios para descartar lesiones de gravedad.

En el centro de salud confirmaron que no presentaba heridas severas y finalmente recibió el alta médica. La situación pudo haber terminado en una tragedia, ya que la caída se produjo en plena calle y en el momento exacto en que pasaba un vehículo.

Atropello Mar del Plata

El agresor quedó imputado

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 4, encabezada por la fiscal Costanza Mandagarán. El acusado fue imputado por lesiones dolosas, mientras la Justicia analiza el video, reúne testimonios y busca terminar de reconstruir cómo se originó la agresión.