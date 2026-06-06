Reinauguran el aeropuerto Chapelco tras una millonaria obra de ampliación

Este sábado se habilitará la ampliación y remodelacion que alcanzó el 90 por ciento de avance. Los trabajos demandaron un valor de casi 3.000 millones de pesos.

El Gobierno de la provincia de Neuquén reinaugurará este sábado una nueva etapa de la obra de ampliación y remodelación del Aeropuerto Aviador Carlos Campos, más conocido como Chapelco , una de las principales puertas de ingreso a la Cordillera.

La actividad se desarrollará a las 14 y marcará un nuevo hito en una inversión considerada estratégica para potenciar la conectividad aérea y acompañar el crecimiento turístico de San Martín de los Andes y de toda la Región de los Lagos del Sur.

La obra presenta actualmente un 90% de avance y sumará más de 1.000 metros cuadrados cubiertos , permitiendo prácticamente duplicar la capacidad operativa de la terminal aérea antes del inicio pleno de la temporada invernal 2026.

Desde el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales destacaron que la ampliación responde a una decisión impulsada por el gobernador Rolando Figueroa para fortalecer la conectividad regional y posicionar a Neuquén entre los destinos turísticos más competitivos del país.

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No se interrumpió el servicio durante las obras

Uno de los aspectos más valorados del proyecto fue que los trabajos se realizaron sin afectar el funcionamiento habitual del aeropuerto. Durante toda la ejecución de la obra no hubo cancelaciones ni interrupciones de vuelos, gracias a una planificación que concentró las tareas más complejas durante horarios nocturnos y bajo estrictos protocolos de seguridad.

Actualmente se avanza sobre una etapa técnica vinculada a la integración de la estructura existente con la nueva ampliación, incluyendo refacciones específicas, sectorización y demoliciones parciales.

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Cómo será la nueva terminal aérea de Chapelco

Entre las principales mejoras previstas se encuentra un nuevo hall de partidas con una capacidad muy superior a la actual. El sector contará con 108 asientos, frente a los aproximadamente 30 disponibles hasta ahora.

Además, se incorporarán:

Nueve puestos de carga para dispositivos electrónicos.

Ocho nuevos locales comerciales.

Un sector VIP de 78 metros cuadrados.

Sanitarios completamente renovados.

Nuevas áreas administrativas y operativas.

Puertas automáticas.

Sistema de calefacción por losa radiante.

Pisos de marmeta granítica.

Mejor circulación interna para pasajeros y trabajadores.

También ya fueron finalizados los nuevos espacios comerciales y la oficina de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, mientras continúan las tareas de terminación en sectores interiores.

La ampliación mantendrá la identidad arquitectónica original del edificio y sumará una nueva puerta de egreso similar al acceso principal.

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Una inversión de casi 2.800 millones de pesos

El Aeropuerto Chapelco fue inaugurado en 1981 y actualmente moviliza más de 300 mil pasajeros por año, operando vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas, JetSMART y American Jet, además de servicios privados y vuelos chárter.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el crecimiento sostenido de la actividad turística y comercial en la cordillera neuquina exige contar con infraestructura moderna y capacidad operativa acorde a la demanda.

La obra fue adjudicada a Nova Fusión SRL y representa una inversión cercana a los 2.800 millones de pesos.

Con la reinauguración de este sábado, Neuquén busca consolidar una de sus principales terminales aéreas justo antes de la llegada masiva de turistas para la temporada de nieve, una de las más importantes del año para destinos como San Martín de los Andes y el centro de esquí Cerro Chapelco.