Acuerdo clave entre Figueroa y Weretilneck: capacitación para estatales y prevención de incendios forestales

Neuquén accederá a la oferta académica del IPAP de Río Negro. Además, avanzaron en proyectos vinculados a Vaca Muerta y la integración regional.

Los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, firmaron este lunes el Convenio Marco de Cooperación Técnica y Asistencia Interprovincial. El mismo permitirá fortalecer la capacitación del personal de ambas administraciones públicas y avanzar en acciones conjuntas para la prevención y el manejo de incendios forestales.

El acuerdo contempla que la provincia de Neuquén acceda a la oferta académica del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) de Río Negro.

El IPAP cuenta con capacidad técnica e institucional para el diseño y dictado de programas de formación y capacitación en diversas áreas de la gestión pública y la administración provincial.

En especial, el convenio pone foco en la Tecnicatura Superior en Análisis de Incendios Forestales, una formación orientada a mejorar las capacidades técnicas de los agentes que intervienen en la prevención y el combate de este tipo de emergencias.

Capacitación para fortalecer la gestión pública

El convenio marco establece un espacio de cooperación entre ambas provincias para diseñar, organizar y dictar programas de formación, capacitaciones y tecnicaturas destinadas al personal de la administración pública.

Río Negro aportará la experiencia técnica e institucional desarrollada por el IPAP, mientras que Neuquén podrá incorporar esas propuestas de acuerdo con las necesidades que identifique en las distintas áreas de gobierno.

El objetivo es fortalecer la gestión pública mediante la formación de recursos humanos especializados y promover el intercambio de conocimientos entre ambas jurisdicciones.

Cada una de las actividades deberá implementarse a través de convenios específicos, en los que se definirán el contenido de las capacitaciones, el cronograma, la cantidad de participantes y los recursos necesarios para su desarrollo.

El foco puesto en los incendios forestales

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la capacitación en análisis de incendios forestales, una temática que cobró mayor relevancia en los últimos años debido al incremento de grandes incendios en la Patagonia.

La incorporación de esta tecnicatura permitirá fortalecer la preparación del personal neuquino y profundizar la cooperación entre ambas provincias en materia de prevención, planificación y respuesta frente a este tipo de emergencias.

La iniciativa busca consolidar un trabajo conjunto entre Neuquén y Río Negro para mejorar las herramientas técnicas disponibles y optimizar la gestión de los recursos destinados al manejo del fuego.

Los proyectos shale en Neuquén que estén en territorio mapuche podrán someterse a una conuslta previa.

Vaca Muerta y un proyecto estratégico

Durante el encuentro, Figueroa y Weretilneck también analizaron distintos proyectos de integración regional vinculados al desarrollo económico.

Entre ellos abordaron el diseño logístico para el transporte de arenas desde Entre Ríos destinadas a la actividad hidrocarburífera no convencional en Vaca Muerta.

Los mandatarios evaluaron alternativas para optimizar el traslado de este insumo estratégico, priorizando el uso del tren y la readecuación de rutas por sobre otras opciones, como la navegación fluvial.

Además, dialogaron sobre mecanismos de cooperación para acompañar y reimpulsar el proyecto rionegrino Alipiba, en el marco de una agenda conjunta orientada a fortalecer el desarrollo productivo y la integración entre ambas provincias patagónicas.