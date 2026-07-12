El pacto del 9 de Julio y el mapa electoral que apura el 2027 en Neuquén

Las principales ventanas que se abrieron en Tucuman. La construcción de Rolando Figueroa. El nuevo panorama libertario y el desgranamiento del peronismo.

Las fichas en el tablero de la construcción política por estos días están a la orden del día. La vigilia del 9 de julio del presidente Javier Milei , junto a un nutrido grupo de gobernadores de provincia; fue el indicio para que se profundicen estrategias de cara al 2027. También abrió la ventana para la “rosca” y todo tipo de interpretaciones.

“No importa cómo, pero a diciembre hay que llegar vivos y con músculo”, se escuchó decir a uno de los estrategas que merodea los despachos de los gobiernos provinciales, con línea directa al Presidente.

Se sabe que las elecciones en Neuquén serían entre la segunda quincena de agosto o el primer domingo de septiembre . Acá hay algunos matices entre el gobernador, Rolando Figueroa y el intendente capitalino, Mariano Gaido. Se coincide en que las elecciones van a ser conjuntas pero deberán definir qué domingo. Dirigentes que tienen excelente relacion con ambos indicaron a este cronista que “hoy por hoy, ninguno de los dos tiene apuro en definir la fecha . Estan involucrados en gestionar y llegar a fin de año con la mayor parte de la obra pública en marcha o terminada”, indicaron.

En la legislatura neuquina corren dos versiones. Una de ellas habla de un dirigente peronista, que fue funcionario nacional y supo ser autoridad partidaria. El hombre tendría la intención de presentarse como candidato a gobernador con un partido provincial, ajeno al sello Justicialista.

La otra versión da cuenta de un grupo de legisladores afines a Comunidad que estarían hablando para impulsar una reforma de la Ley Electoral provincial. “La idea es establecer un método en el sistema Dhont que no castigue a los electores de las Comisiones de Fomento”, indicó uno de los allegados.

Sebastián Fariña Petersen

La Libertad Avanza en Neuquén

En donde las aguas también comienzan a moverse es en La Libertad Avanza. Se consolida la figura de la Senadora Nacional, Nadia Marquez, como máxima referencia a nivel provincial y también como integrante de la carpa chica de la Secretaría General de Presidencia de la Nación, Karina Milei.

Será Marquez la que vaya marcando el paso de los libertarios neuquinos. El presidente le pidio expresamente a su hermana, Karina, que “bajara línea” entre los referentes territoriales. De acuerdo a lo que indican periodistas acreditados en Casa Rosada, Karina habría sido muy explícita en el pedido de su hermano Javier. “Dejen de criticar a los gobiernos que apoyan y acompañan a nuestra administración”, palabras más palabras menos habría sido el encargue de la Secretaria Privada presidencial.

En Río Negro, el mensaje llego hace varias semanas y se estaria cumpliendo. En Neuquén, habrá que ver que ocurre en el transcurso de las próximas semanas.

“Depende también del acompañamiento que el gobierno neuquino realice en el Congreso Nacional con el paquete de leyes que el presidente ha enviado y necesitan su aprobación”, expresó una de las espadas legislativas libertaria.

La reelección de Javier Milei

Lo cierto es que desde hace varias semanas la espuma de posibles candidaturas locales ha bajado. Se pone énfasis en sumar acompañamiento para la reelección de Javier Milei. Ese es el objetivo que tienen Javier y Karina. El ministro Jefe de Gabinete, Diego Santilli es el portador de la llave de los acuerdos con los gobernadores, a este se debe sumar la tracción del “polifuncional” Santiago Caputo, de contactos muy fluidos en cada provincia.

“Cada uno atiende su juego. Incluso aquellos que comparten espacios políticos”, así arrancó la charla que tuvimos, con nuestro amigo asesor de varios gobernadores neuquinos. Fue la tarde del sábado previo a la “nueva batalla” que tuvo nuestro seleccionado nacional de fútbol Kansas, Misuri, tierra norteamericana que supo transitar en varias oportunidades.

Entre mate y mate, recorrimos la actualidad de algunos espacios de la política neuquina.

Javier Milei y los gobernadores

“La comunión del presidente Javier Milei, con los gobernadores que asistieron a Tucuman al acto del 9 de julio; es el primer paso de los acuerdos que se tejen de cara a los comicios del año que viene”, nos comenta nuestro amigo, testigo y actor de épicas batallas electorales.

Se sabe que Milei acelera los tiempos en la búsqueda de su reelección presidencial. También ha trascendido la actitud de algunos mandatarios provinciales para acompañar al oficialismo en el Congreso Nacional con la Reforma Política, que no es ni más ni menos que la eliminación definitiva o suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Hay consenso en que las PASO, al menos el año que viene no se hacen. Les conviene a todos; incluso al peronismo kirchnerista. Acá en Neuquén y en Río Negro, los mandatarios se han manifestado en favor de acompañar. Asique seguramente vamos hacia un cronograma electoral segmentado con elecciones municipales, provinciales en fechas anticipadas a las presidenciales y legislativas nacionales de octubre”, sentenció.

“Según la data que recorre entre la gente de la política, en Neuquén las elecciones provinciales serán en agosto, la misma tesitura tiene el rionegrino, Alberto Weretilneck”, agrega nuestro interlocutor.

Lo consultamos sobre las fechas de las elecciones municipales en Neuquén capital. “Ahí, entiendo que es un tema que tienen que resolver Figueroa y Gaido. Parece que aún no tienen un domingo en común, pero lo más seguro es que encuentren un punto intermedio entre el segundo domingo de agosto y el más cercano de septiembre”, señaló.

Así las cosas, en Neuquén se consolida la idea de reelección de Javier Milei y de Ronaldo Figueroa, el resto está por verse.