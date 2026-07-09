Escándalo en un acto del 9 de Julio: una inspectora criticó a Javier Milei y respaldó a Axel Kicillof

Un acto por el 9 de Julio en una escuela de Buenos Aires terminó en escándalo luego de que una inspectora aprovechara su intervención para cuestionar al presidente Javier Milei , y expresar su apoyo a la gestión del gobernador Axel Kicillof , lo que desató críticas y repercusiones políticas.

“Yo vengo hoy aquí a traer la palabra de la provincia de Buenos Aires y del gobernador. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo llegamos 110 años después a este momento?”, comenzó esta mañana el discurso de María Escobar , inspectora regional bonaerense , ante directivos, padres y alumnos de la Escuela Secundaria N° 32 de Loma Hermosa.

La funcionaria cuestionó duramente a la administración libertaria: “Nosotros entendemos que es muy difícil hablar de libertad, de soberanía y de independencia en estos tiempos sin una reflexión crítica", dijo.

Y señaló: "Creemos que puede ser un poco ficticio hablar de ello, sin nuestros jubilados protegidos y percibiendo salarios justos, sin nuestros médicos valorados acorde a su entrega cotidiana, sin nuestros artistas creando el alma de la cultura, sin la inclusión plena de la discapacidad y reconociendo sus derechos”.

Luego, la inspectora apuntó contra el desfinanciamiento de la educación y planteó que la situación de las escuelas y docentes es crítica. “Por eso hoy nosotros entendemos que no hay independencia, por ejemplo, cuando estamos regalando los recursos naturales. Ahí construimos independencia, cuando reflexionamos, cuando nos comprometemos con una idea o con otra”, sostuvo.

“Lo que no podemos ser es neutrales, porque no existe la neutralidad, muchachos. Los que trabajamos en las escuelas decimos que no existe la escuela neutral. Por San Martín, Belgrano, por Güemes, por Alfredo Palacios, por Ricardo Baldín, por Alfonsín, por Juan Domingo Perón, por Eva Duarte, por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”, continuó la funcionaria.

Para finalizar su polémico discurso Escobar lanzó: “Argentina se va a recuperar de este momento gris que está atravesando, porque es parte de la historia y está bien reconocerlo. Quien no reconoce su contexto, no puede mejorarlo y eso no significa que pensemos todos igual, sino que de las diferencias surja lo más lindo que tenemos, que es el futuro de nuestra Nación. ¡Viva la independencia!”, cerró Escobar.

9 de Julio con polémica: la reacción tras el polémico discurso

El discurso quedó grabado por los presentes, que lo empezaron a difundir cuestionando la bajada de línea por parte de la inspectora. El exintendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, fue uno de los primeros que repudió los dichos: “Una barbaridad la bajada de línea política que hizo hoy, usando el 9 de Julio, una funcionaria provincial de Educacion en Tres de Febrero! La escuela está para educar y si debe ser neutral. Educación y no adoctrinamiento!”.

Por su parte, Daniela Reich, secretaria de Capital Humano del Municipio, calificó la situación como desagradable, inoportuna y desubicada. “Fue frente a los padres y a los alumnos. Fue una bajada de línea, un uso político de un acto patrio tan icónico como el de un 9 de Julio. El 9 de Julio es de todos, no es de Milei o del Axel o Cristina, es de todos los argentinos”, manifestó.

Asimismo, subrayó: “Es una falta de respeto al presidente que votaron los argentinos, pero especialmente a la comunidad educativa. Hago responsable al gobernador por estos dichos".

Reich aseguró que la Municipalidad está evaluando presentar una denuncia por “incumplir en normativa docente”, que sería artículo 139 del estatuto docente, ante la Provincia o a una comisaría: “No podemos tomar a la liviana estas actitudes. Es lamentable que la Provincia apañe este tipo de actitudes”, concluyó.