Javier Milei: "Queremos que en las elecciones nos evalúen en función de cuántas reformas hayamos hecho"

El Presidente instó a los gobernadores a ratificar el Pacto de Mayo, que firmaron en la Casa Histórica de Tucuman en el 2024.

El presidente Javier Milei encabezó el acto oficial en la Casa Histórica de Tucumán en conmemoración por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia en el que abogó por la renovación y ratificación del pacto de Mayo, firmado con 18 gobernadores dos años atrás.

El mandatario recordó que es momento de hacer una "renovación de los votos" y ratificar el compromiso con el Pacto de Mayo, al señalar que es "por el bien de todos los argentinos y por el bien de todas las provincias".

En su discurso, el mandatario aludió a sentar las bases para la nueva etapa de reformas. Dijo que el Gobierno está entrando en esta nueva etapa marcada por una "ambiciosa agenda de reformas", en función del Pacto de Mayo firmado en 2024.

"Nos mueve la posibilidad de llegar a las elecciones para que la gente nos evalúen en función de cuántas reformas hayamos hecho. Queremos que nos juzguen por el grado al cual logramos cambiar el país y por eso mismo no tenemos un segundo que perder", afirmó ante la mirada de los más de 11 gobernadores que lo acompañaron en el acto de vigilia por el 9 de Julio.

Nueva etapa de reformas

En este sentido, enumeró los proyectos que desde envió al Congreso y que estarán en tratamiento en los próximos meses. Se refirió a la Modificación del régimen de zona fría cuyo propósito es "terminar con el subsidio indiscriminado y poder concentrar la asistencia en los sectores que realmente lo necesitan en lugar de hacer que los más vulnerables sigan financiando la energía de quienes sí pueden pagarla".

También la Modificación de la ley de inocencia fiscal en la que se busca reformar esta ley "para volverla universal y más previsible". Además de la Reforma política "para que la política vuelva a estar al servicio de la gente, un lugar en lugar de volver a la gente un instrumento de la política".

Al acto no sólo confluyó, en esa provincia del norte del país el mandatario, junto con su gabinete, sino también la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

El gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo había invitado tanto a Milei como la vicepresidenta, quien arribó en primer lugar a la capital de la provincia, minutos previos a las 23, mientras que el mandatario hizo lo propio a bordo del T10. A Villarruel la recibió el vicegobernador Miguel Acevedo.

También se encuentra el flamante jefe de Gabinete, Daniel Santilli, quien asumió recientemente tras la renuncia de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El acto central contará con la presencia de los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Elías Miguel Suárez (Santiago del Estero), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut).

"Está confirmado también que viene la vicepresidenta en otro vuelo. Ese ya es un tema nacional que tendrán que resolverlo o manejarlo como ellos dispongan. Desde Presidencia y desde la Vicepresidencia cada uno tiene su personal de seguridad, ceremonial y prensa, así que ella se va a mover de forma particular con la comitiva que la acompañe", le dijo previamente el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, Regino Amado, al diario La Gaceta.

Gentileza Gobierno de Tucumán

Acto central

Por su parte, desde el gobierno nacional indicaron que a la medianoche se realizará la tradicional Vigilia de la Independencia, con la interpretación del Himno Nacional Argentino cuyo acto principal contará con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo; además de autoridades nacionales, miembros del Gabinete Nacional, autoridades provinciales y municipales, representantes de los poderes del Estado, integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, cuerpo diplomático y referentes de distintos ámbitos de la vida institucional, educativa, cultural y religiosa del país.

Milei volverá a CABA para estar en el Tedeum oficial

Tras la vigilia patria en la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán, el presidente Javier Milei regresará en horas de la madrugada de este jueves a la Ciudad de Buenos Aires para presidir el tradicional Tedeum del 9 de julio en la Catedral Metropolitana.

Según NA, el evento, programado para las 10:30, repetirá la tradicional postal patria con la caminata del mandatario y sus ministros desde la Casa Rosada hacia el templo católico. El servicio religioso estará a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, de quien se espera una homilía centrada en la superación de las divisiones políticas y el foco en los sectores socialmente más vulnerables, como sucedió el pasado 25 de mayo.

Esta ceremonia religiosa llega además en un contexto de recambio dentro del equipo oficialista, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier. Y en medio de los esfuerzos del Ejecutivo por afianzar lazos institucionales con la Iglesia, de cara a una posible visita del Papa León XIV en noviembre próximo y con el impulso de la ley sobre ludopatía, que tanto preocupa a los sectores eclesiásticos.

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