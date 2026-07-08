Horror: un hombre mató a una mujer en su casa y secuestró a su hija

El Ministerio de Seguridad había emitido un Alerta Sofía por la desaparición de la menor “A.G”, quien había sido vista por última vez en la localidad de Junín.

Un hombre asesinó a una mujer y secuestró a su hija de 7 años.

Un hombre de 32 años fue detenido por asesinar de un disparo a una mujer y secuestrar a su hija, una nena de 7 años, en el partido bonaerense de Junín, según informaron fuentes policiales.

El femicidio ocurrió durante la mañana de este miércoles en un inmueble de la calle Iberlucea 74, donde la víctima, identificada como Mercedes Errapan , recibió una herida de bala en la zona occipital y fue encontrada boca abajo en el baño por los efectivos del Comando de Patrullas de ese municipio.

Según publica la Agencia Noticias Argentinas, aprehendieron de manera preventiva a su novio, Jonathan Videla , a quien le ordenaron que coloque sus manos sobre papel madera para eventuales pericias.

Los oficiales de la DDI continuaron con las tareas investigativas y el análisis de las imágenes registradas por las cámaras privadas mediante las cuales se determinó que el supuesto autor del asesinato fue Sebastián Bonafe, quien se retiró de la vivienda junto a la hija de la víctima.

Según trascendió, el hombre sería el padrino de la nena.

Quedó registrado por las cámaras de seguridad

Los videos resultaron claves para reconstruir la secuencia: en primer término se observa a Videla salir del domicilio a las 5:07 para ir a trabajar; cuatro minutos después se observa a Bonafe saltar el paredón e ingresar a la finca vestido con una campera negra con la capucha colocada.

A las 7:57, el involucrado se dirige con la nena a pie por la calle Belgrano, en tanto que las autoridades secuestraron un celular y una carta manuscrita por el señalado (padrino de la niña) con el detalle del modus operandi y la posible fuga hacia la localidad de Arias, en la provincia de Córdoba, o Cañada Seca, en Santa Fe, a bordo de una moto marca Honda Titán 150 centímetros cúbicos y tanque azul.

El Ministerio de Seguridad había emitido un Alerta Sofía por la desaparición de la menor "A.G.", quien había sido vista por última vez en esa localidad y la fiscal Fernanda Sánchez, a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N.1° de Junín, recaratuló el caso como femicidio seguido de rapto.

Los videos captaron a Bonafe mientras maneja el rodado con la menor detrás, por la Ruta 188 en Obligado, partido de Rojas, en dirección a Pergamino. Posteriormente "hicieron dedo" en la intersección de esa autovía y la Ruta 30, donde fueron levantados por un docente para dejarlos en la esquina de Rocha del centro del último distrito mencionado, en el que ingresaron a un kiosco.

El operativo para capturar a Bonafe

La Policía Bonaerense montó un operativo cerrojo en la zona, halló al hombre en el cruce de Alsina y Becerra, y Bonafe concurrió con la infante a un cañaveral tras advertir la presencia de los agentes, amenazó con matarla al poner un cuchillo en su cuello y finalmente resultó detenido tras cesar en su actitud. La niña fue rescatada ilesa y se encuentra bajo resguardo.

Los investigadores constataron que el implicado posee diversos antecedentes penales por violencia de género, lesiones leves y amenazas.

Además, personal de la Policía Federal encabezó un allanamiento el pasado viernes 3 de julio en la casa de Bonafe por una causa de grooming, mientras que la damnificada lo había denunciado por entrar al baño y filmar a la menor mientras se higienizaba. La madre solicitó una orden de restricción y alejamiento.