Murió el youtuber Chaterbox junto a su padre en un accidente, cuando regresaban de un velorio

Sebastián Funes tenía 27 años y millones de seguidores en sus redes. El fatal accidente ocurrió cuando regresaban a Buenos Aires desde Pehuajó.

La muerte de Sebastián Funes , más conocido en las redes sociales como Chaterbox , conmocionó este domingo a miles de seguidores. El creador de contenido, de 27 años, falleció junto a su padre, Juan Manuel Funes, en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 5 cuando ambos regresaban hacia la Ciudad de Buenos Aires tras asistir a un velorio familiar.

Según publica Clarín, la noticia generó una fuerte repercusión entre quienes seguían desde hace años su trabajo en plataformas digitales.

Más allá del trágico desenlace, Chaterbox había logrado convertirse en uno de los referentes argentinos del contenido vinculado a los videojuegos y el entretenimiento para un público joven, construyendo una comunidad de millones de seguidores a lo largo de los últimos años.

Una comunidad de millones de seguidores

Sebastián Funes desarrolló su carrera en internet bajo el nombre de Chaterbox, una identidad que lo llevó a consolidarse como uno de los creadores de contenido más populares del país.

Según publica Clarín, su canal de YouTube superaba los 1,7 millones de suscriptores, mientras que en TikTok reunía más de un millón de seguidores. A esa comunidad también se sumaban más de 114.000 seguidores en Twitch, plataforma donde realizaba transmisiones en vivo e interactuaba con su audiencia.

El crecimiento de sus redes fue sostenido y le permitió construir una audiencia fiel, integrada principalmente por adolescentes y jóvenes que seguían cada una de sus publicaciones.

Videojuegos, humor y transmisiones en vivo

El contenido de Chaterbox estaba centrado principalmente en los videojuegos. Entre los títulos que más aparecían en sus videos se encontraban Fortnite, The Backrooms Game y Stumble Guys, aunque también producía reacciones, desafíos y diferentes propuestas de entretenimiento.

Según publica Clarín, además de las partidas, uno de los rasgos que más valoraban sus seguidores era la interacción constante durante las transmisiones en vivo, donde respondía preguntas y compartía momentos con quienes lo acompañaban desde distintas partes del país.

Ese estilo cercano fue uno de los factores que le permitió consolidar una comunidad muy activa en todas las plataformas donde generaba contenido.

Sus primeros pasos en las redes

La carrera de Sebastián Funes comenzó cuando todavía era muy joven. De acuerdo con la información publicada por Clarín, empezó a crear contenido para redes sociales hace varios años y en 2018 inició la publicación de videos en TikTok, plataforma desde la que luego dio el salto hacia YouTube, donde alcanzó su mayor nivel de popularidad.

Con el paso del tiempo amplió el tipo de contenido que producía, aunque siempre mantuvo el foco en los videojuegos y en el contacto permanente con su audiencia.

La despedida de sus seguidores

La confirmación de su fallecimiento provocó una inmediata reacción en redes sociales. Miles de usuarios comenzaron a publicar mensajes de despedida y condolencias, recordando los videos, las transmisiones y los momentos compartidos durante años.

Según publica Clarín, la repercusión fue inmediata entre quienes seguían su trabajo desde hace tiempo y destacaron la influencia que había logrado construir dentro de la comunidad gamer y de creadores de contenido argentinos.

La muerte de Chaterbox puso fin a una trayectoria que lo había convertido en uno de los youtubers argentinos con mayor cantidad de seguidores, dejando una comunidad que hoy lamenta su pérdida mientras recuerda el contenido con el que alcanzó millones de reproducciones en distintas plataformas.