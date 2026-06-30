Entre su variada línea de préstamos , cuáles son los requisitos necesarios para solicitar un crédito de $40 millones con tasa fija en el Banco Nación .

Banco Nación: cómo pedir un crédito de $40 millones a tasa fija y cuáles son los requisitos

El Banco Nación ofrece una amplia gama de préstamos personales. En su portal oficial, esa entidad bancaria otorga los préstamos denominados libre destino; para destinos específicos, Mi compu; Consolidación de deudas; BNA Móvil; préstamos Tienda BNA+; préstamos para personas jubiladas y pensionadas o el préstamo para empleados del Banco Nación , entre otros. Y aquí te contamos cuáles son los requisitos necesarios para solicitar un crédito de $40 millones con tasa fija en el BNA .

Entre su variada línea de créditos , el Banco Nación ofrece una para micro, pequeñas y medianas empresas, bajo forma societaria o unipersonal, con al menos 12 meses de inscripción ante la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). Este préstamo permite acceder hasta el equivalente a tres meses de ventas, con un máximo de $40.000.000 , plazo de hasta 18 meses y tasa fija del 39% TNA.

Para solicitar el crédito de $40 millones con tasa fija en el Banco Nación se debe cumplir con determinados requisitos:

Entre su variada línea de créditos, el Banco Nación ofrece una para micro, pequeñas y medianas empresas, bajo forma societaria o unipersonal.

Para mantener la tasa bonificada del 39%, el comercio solicitante debe contar con Cuenta Comercios BNA+ o alguna Cuenta Empresas, como Cuenta Campo, Cuenta Pyme o Cuenta Corporativa. Además, debe estar adherido a medios de pago del Banco Nación .

o alguna Cuenta Empresas, como Cuenta Campo, Cuenta Pyme o Cuenta Corporativa. Además, debe estar adherido a medios de pago del . El monto mensual de acreditación de cupones de tarjetas de crédito o débito no debe ser inferior a la cuota del préstamo solicitado. Si el cliente incumple estas condiciones, puede perder la bonificación de tasa.

solicitado. Si el cliente incumple estas condiciones, puede perder la bonificación de tasa. Las garantías quedan "a satisfacción de Banco Nación", por lo que la aprobación depende del análisis crediticio de cada solicitante. El trámite puede consultarse desde el sitio oficial del banco, donde también figura la opción para calificarse y pedir el crédito.

Los aspectos más salientes del crédito de $40 millones con tasa fija que ofrece el Banco Nación

Estos son los aspectos más salientes de la modalidad del crédito de $40 millones con tasa fija que ofrece el Banco Nación:

El crédito puede ser solicitado por Micro, pequeñas y medianas empresas, sociedades o comercios unipersonales, con 12 meses de inscripción ante la ARCA.

puede ser solicitado por Micro, pequeñas y medianas empresas, sociedades o comercios unipersonales, con 12 meses de inscripción ante la ARCA. El monto máximo del préstamo es de hasta el equivalente a tres meses de ventas del solicitante, con un tope de $40.000.000 .

es de hasta el equivalente a tres meses de ventas del solicitante, con un tope de . Banco Nación informa una tasa fija bonificada del 39% TNA para quienes cumplan las condiciones de cuenta y medios de pago.

informa una tasa fija bonificada del 39% TNA para quienes cumplan las condiciones de cuenta y medios de pago. Un dato importante: el Banco Nación advierte que quienes incumplan las condiciones requeridas pueden perder la bonificación otorgada para el crédito.

banco nacion app Para solicitar el crédito de $40 millones con tasa fija en el Banco Nación se debe cumplir con determinados requisitos.

En su sitio web oficial, el Banco Nación subraya las distintas finalidades de este crédito: