Le ofrecieron dinero para declarar a favor de la joven que mató a su novio: la grave denuncia

Una llamadadesató un escándalo en el marco de la investigación del crimen de Julián Álvarez Guardia. La única detenida es Victoria Cantero, su pareja.

La Justicia continúa investigando el crimen de Julián Álvarez Guardia , el joven que fue asesinado por su novia, Victoria Cantero, en la provincia de Chaco . En las últimas horas una testigo de identidad reservada se presentó ante la fiscal del caso y denunció que intentaron sobornarla para que declare a favor de la detenida.

Según el relato incorporado a la causa, la llamada anónima habría sido hecha por una persona que se presentó como amiga de Cantero y que le ofreció entre $500.000 y $1 millón a cambio de que afirmara que la acusada había sufrido violencia de género por parte de Álvarez Guardia .

"Le dijeron: 'Vos sos amiga de Victoria, necesitamos que declares a favor de ella y que digas que Victoria sufría violencia de género por parte de Julián'", relató el abogado que representa a la familia de la víctima, según consignó Diario Chaco.

"Todo esto está plasmado en su declaración testimonial", sostuvo el abogado. De esta forma, se abrió una nueva línea de investigación y el la fiscalía busca establecer cómo fue la llamada y el número telefónico desde el que recibió la extorsión.

La Justicia investiga la llamada del soborno

Aunque el número aparecía como privado para la receptora, los investigadores buscan determinar desde qué línea se realizó la llamada, quién sería su titular y qué antenas de telefonía registraron la comunicación. Esos datos podrían aportar información sobre el lugar desde el cual se produjo el contacto.

"Por ahora no podemos hablar de detenciones, no podemos acusar a nadie, porque tenemos que esperar que las pruebas se produzcan", señaló el abogado en diálogo con medios locales.

Cabe recordar que Cantero, de 25 años, permanece detenida e imputada por homicidio agravado por el vínculo, mientras la investigación intenta reconstruir qué ocurrió entre la pareja antes del ataque.

Respecto a una eventual participación de la madre de Victoria, el abogado evitó realizar una acusación directa: "Nosotros no podemos sacar conclusiones. Lo que podemos decir es que es una voz de una persona adulta, de sexo femenino, una voz suave", explicó.

El abogado querellante, Pablo Vainello, dijo que "la oferta fue real pero la testigo nunca recibió el pago".

La grave denuncia de un millonario robo al joven asesinado por su novia: cuál es la sospecha.

"Lo que le llama la atención a esta chica y me dice es '¿de dónde sacaron su teléfono? Porque el número lo tenía solamente Julián'", dijo el abogado en diálogo con el medio local Alerta Urbana.

Por otra parte, Vainello dijo que no creía que este intento de soborno tuviera el aval de los abogados defensores de Cantero. En ese sentido, señaló que sospecha que vino por decisión unilateral de la familia de la joven acusada.

La testigo reveló que su grupo de amigas la bloqueó tras la llamada

Después de recibir la supuesta propuesta, aseguró que intentó comunicarse con un grupo de amigas vinculadas al entorno de la pareja para contarles lo ocurrido, pero sostuvo que posteriormente fue bloqueada.

A partir de ese episodio manifestó sus sospechas de que otras personas podrían haber recibido propuestas similares. Sin embargo, no existen por ahora elementos que permitan confirmar esa hipótesis, por lo que deberá ser investigada.

La testigo también habría aportado nombres, apellidos y domicilios que podrían derivar en nuevas declaraciones o medidas de prueba.