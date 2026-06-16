Argentina obtuvo el aval del Banco Mundial para acceder a créditos por 2000 millones de dólares

El préstamo ayudará a cubrir el vencimiento de bonos del 9 de julio y se espera un respaldo similar del BID.

La Argentina recibió este martes el aval del directorio del Banco Mundial (BM) y de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) para acceder a un préstamo comercial por hasta 2000 millones de dólares . De acuerdo con lo informado por ambos organismos, el crédito contará con un plazo de devolución de seis años y un período de gracia de tres años.

La decisión se conoció a poco más de 20 días de que la Argentina deba afrontar un vencimiento de deuda por US$4400 millones con bonistas locales y extranjeros. El ministro de Economía, Luis Caputo , reiteró en distintas oportunidades que el Gobierno buscará priorizar fuentes de financiamiento con costos más bajos que los del mercado internacional.

En la misma línea las entidades dijeron que el paquete de financiamiento anunciado este martes es innovador y busca tanto apoyar la agenda de reformas de la Argentina y ayudar a restablecer el acceso del país a los mercados internacionales de capital .

El comunicado oficial sobre el crédito

“La operación reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas”, indicó el comunicado oficial.

Javier Milei. Banco Mundial (1)

Según explicó el BM, el financiamiento combina dos avales del Grupo Banco Mundial para movilizar hasta US$2000 millones en préstamos comerciales: una garantía basada en políticas (Policy-Based Guarantee, PBG) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y una garantía de la MIGA.

“En conjunto, las garantías cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda del préstamo comercial, lo que permitirá a Argentina reducir sus costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública”, indicó el comunicado.

Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, afirmó: “Estamos comprometidos a apoyar la estabilización macroeconómica de Argentina y su agenda de reformas orientadas al crecimiento. Esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo”.

El vicepresidente de Operaciones de MIGA, Junaid Kamal Ahmad, sostuvo: “Esta operación demuestra cómo la innovadora combinación de productos financieros a través de la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial puede adaptarse a las necesidades de nuestros países miembros. En el caso de la Argentina, la estructura financiera, que aprovecha los balances tanto del BIRF como de MIGA, generará importantes ahorros en el momento en que más se necesitan, al tiempo que atraerá inversiones que mejorarán tanto la calidad de vida como los medios de subsistencia”.

El Gobierno espera la garantía del BID

Este miércoles se espera que el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también apruebe las garantías negociadas con el Gobierno en abril. Según lo informado en ese entonces, la garantía será de US$500 millones.

Lui Caputo. Banco Interamericano de Desarrollo

En la previa de esa formalización, el titular del organismo, Ilan Goldfajn, se reunió con el viceministro de Economía, José Luis Daza. “Argentina ha logrado avances importantes en la recuperación de la estabilidad macroeconómica, sentando las bases para el crecimiento, la creación de empleo y la reducción de la pobreza”, escribió el economista israelo-brasileño en su cuenta de X.

“Conversamos sobre cómo construir sobre esos avances para movilizar más recursos para el país, incluso a través de las garantías del BID. El Grupo BID sigue siendo un socio comprometido con Argentina”, añadió.