El INDEC dará a conocer la inflación de julio: a qué hora y qué se espera

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informará el IPC de julio. También se espera el dato para Neuquén.

Este jueves, el INDEC dará a conocer el IPC de Julio.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este jueves 13 de agosto, a las 16, el dato de inflación correspondiente a julio. Las consultoras privadas anticipan una variación cercana al 2%, en un mes marcado por aumentos estacionales, servicios y el movimiento de precios durante las vacaciones de invierno.

El dato será un nuevo test para el proceso de desaceleración de los precios, luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional registrara en junio una suba del 1,9%, el menor registro mensual de los últimos diez meses y la primera vez en ese período que perforó el 2%.

Las principales estimaciones privadas ubican la inflación de julio entre 1,9% y 2,1%. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, realizado entre el 29 y el 31 de julio con la participación de más de 40 consultoras y estudios de análisis, proyectó una inflación del 2%.

La estimación no presentó cambios respecto del relevamiento anterior. A su vez, los diez participantes que mejor proyectaron la variable en el pasado calcularon una inflación del 1,9% para julio, mientras que la mediana para la inflación núcleo se ubicó en 1,8%.

Los precios al consumidor acumularon un alza de 14,7% en el año.

Entre las consultoras privadas, C&T Asesores Económicos estimó una variación del 1,9%, mientras que Analytica, EconViews y Eco Go proyectaron registros cercanos al 2% y el 2,1%.

Las previsiones apuntan a un posible rebote moderado respecto de junio, aunque sin un cambio significativo en la tendencia general de los precios.

Vacaciones de invierno y servicios, entre las presiones

Uno de los factores que incidió sobre los precios durante julio fue el componente estacional. Las vacaciones de invierno generaron aumentos en servicios vinculados al turismo, los pasajes aéreos y distintas actividades recreativas.

El Mundial de fútbol también tuvo incidencia sobre algunos servicios y actividades vinculadas al entretenimiento. De acuerdo con el informe de C&T, tanto la inflación núcleo como el componente estacional mostraron una aceleración respecto de junio, mientras que los precios regulados mantuvieron una evolución más moderada.

Una señal previa de esta dinámica fue el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que alcanzó el 2,9% en julio. En ese índice se observó además una diferencia importante entre bienes y servicios: los primeros aumentaron 1,4%, mientras que los servicios avanzaron 3,8%.

El consumo, un límite para los aumentos

La evolución de los precios también está condicionada por la debilidad del consumo. Los últimos datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostraron un escenario de ventas minoristas pyme con dificultades, lo que limita la posibilidad de que las empresas trasladen completamente los mayores costos a los precios.

De esta manera, la inflación se mueve entre distintos factores. Por un lado, aparecen los aumentos de servicios regulados, los componentes estacionales y la evolución del tipo de cambio. Por otro, la menor demanda funciona como un freno para numerosos bienes, especialmente en sectores donde existe una mayor competencia y las ventas continúan retraídas.

Del 1,9% de junio a un nuevo test para la desinflación

En junio, el IPC nacional aumentó 1,9% y acumuló una variación interanual del 33,5%. El resultado representó el menor registro mensual de los últimos diez meses y permitió perforar nuevamente el nivel del 2%.

El REM publicado el 6 de agosto mantuvo una expectativa de desaceleración gradual para los meses siguientes. Para agosto y septiembre, el mercado proyectó una inflación del 1,8%.

El dato que difundirá este jueves el INDEC permitirá determinar si el aumento esperado para julio responde principalmente a factores transitorios, como los estacionales, o si comienza a mostrar mayores dificultades para continuar reduciendo la inflación mensual.

La inflación en Neuquén: 2,2% en junio

En Neuquén, la Dirección Provincial de Estadística y Censos informó que la inflación de junio fue del 2,2% en el conglomerado Neuquén-Plottier. Con este resultado, los precios acumularon un aumento del 17,6% durante los primeros seis meses del año.

La variación interanual alcanzó el 36,7%, mientras que el índice provincial quedó nuevamente por encima del registro nacional, que fue del 1,9% en el mismo período.

La evolución mensual de los primeros seis meses de 2026 fue la siguiente: enero, 2,6%; febrero, 2,5%; marzo, 3,5%; abril, 3%; mayo, 2,3%; y junio, 2,2%.

Qué rubros aumentaron más en Neuquén

En junio, la mayor suba correspondió a Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con un incremento del 4,1%, impulsado principalmente por los alquileres y las tarifas eléctricas.

También se registraron aumentos en Salud, con 2,9%; Bienes y servicios varios, con 2,5%; e Información y comunicaciones, con 2,4%, debido principalmente a incrementos en telefonía fija, paquetes de servicios de telecomunicaciones, televisión por cable y equipos telefónicos móviles.

Entre las divisiones con menores aumentos se ubicaron Prendas de vestir y calzado, con 1,1%; Transporte, con 1,3%; Restaurantes y hoteles, con 1,5%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, también con 1,5%.

En cuanto a la incidencia sobre el nivel general, Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Información y comunicaciones; y Transporte explicaron en conjunto el 66,8% de la variación mensual.

Los bienes aumentaron 0,78 puntos porcentuales en su incidencia sobre el nivel general, mientras que los servicios aportaron 1,40 puntos. Por categorías, los bienes y servicios núcleo aumentaron 2,2%, los estacionales 3,2% y los regulados 1,9%.

El dato nacional de julio que el INDEC difundirá este jueves a las 16 permitirá establecer si la inflación vuelve a ubicarse por encima del 2% y cómo se compara con la evolución registrada en Neuquén durante los últimos meses.