Inédito: dio a luz a los 62 años y se convirtió en la mujer argentina de mayor edad en ser madre

Se trata de un récord nacional y el parto de Mabel fue una sorpresa para todos. La mujer habló tras el nacimiento del bebé.

La mujer dio a luz a su primer hijo a los 62 años después de atravesar un embarazo sin complicaciones.

Una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo, en un caso excepcional para la medicina argentina . La noticia fue una sorpresa por la edad de la madre y por el esfuerzo médico necesario para el embarazo . Se trata de un caso inédito.

Aunque no existe un registro oficial que ordene los nacimientos según la edad materna, los antecedentes médicos y periodísticos disponibles no muestran otro parto en la Argentina protagonizado por una mujer de 62 años o más . Por ese motivo, el caso es un récord nacional.

La paciente buscaba cumplir su deseo de formar una familia y transitó el embarazo con controles permanentes. Los detalles del procedimiento, el lugar del nacimiento y la identidad del bebé se conocieron después de que los médicos confirmaran su buen estado general.

El embarazo fue posible gracias a un tratamiento de fecundación in vitro y el parto fue por cesárea .Tanto ella como el bebé quedaron bajo control profesional después del parto.

Los detalles del inédito e histórico nacimiento

El nacimiento fue durante la mañana del miércoles en el Hospital San Felipe, ubicado en San Nicolás de los Arroyos. El bebé se llama David, pesó 2,750 kilos y nació por cesárea.

Después del parto, el recién nacido fue trasladado por un momento al sector de Neonatología, mientras su mamá se recuperaba de la intervención. No se informaron complicaciones y la propia mujer contó que su hijo nació sano.

“Es precioso”, expresó Mabel poco después del procedimiento. En ese momento todavía esperaba poder tenerlo con ella, ya que los profesionales completaban los primeros controles de rutina.

“Siempre tuve el deseo de ser madre. No me di por vencida. Soy una mujer de mucha fe. Oraba, ponía mi mejor energía y sentía en mi corazón que iba a ser madre, Todo salió perfecto: el tratamiento, se formó el embrión, llevé un embarazo hermoso y llegó David", relató.

“Ahora me siento realizada. Y ahora soy feliz. Antes me faltaba algo y yo sabía lo que me faltaba: me faltaba ser madre”, expresó Mabel sobre un deseo que, según contó, la acompañaba desde muy joven.

La obstetra Romina Ruffini, responsable del nacimiento, explicó que el embarazo transcurrió con normalidad. Según dijo, la paciente cumplió cada indicación médica y mantuvo una actitud tranquila durante todo el seguimiento.

El tratamiento que permitió el embarazo

Mabel pudo quedar embarazada mediante un tratamiento de fecundación in vitro, una técnica de reproducción asistida en la que la unión del óvulo y el espermatozoide se realiza en un laboratorio antes de transferir el embrión al útero.

El procedimiento estuvo a cargo del médico Matías Colabianchi, de Rosario. A partir de entonces comenzó un seguimiento obstétrico cuidadoso por tratarse de un embarazo a una edad poco habitual.

La mujer dio a luz a su primer hijo a los 62 años después de atravesar un embarazo sin complicaciones.

La edad materna puede elevar los riesgos de hipertensión, diabetes gestacional, parto prematuro y otras complicaciones. Por eso, estos embarazos requieren análisis frecuentes y una evaluación individual de la salud de la paciente.

En este caso, los controles no detectaron problemas que alteraran el desarrollo previsto.

Un nacimiento sin antecedentes conocidos en Argentina

Como se mencionó, no existen antecedentes públicos de otra mujer que diera a luz a los 62 años en el país.

Los datos médicos y las publicaciones periodísticas conocidas permiten considerarlo un episodio fuera de lo común. La maternidad después de los 50 años es poco frecuente y suele estar vinculada con técnicas de reproducción asistida.

Ahora, la madre permanece a la espera de compartir las primeras horas con David fuera del sector neonatal. Después de cumplir su deseo a los 62 años, comenzó una nueva etapa junto al hijo que buscó durante tanto tiempo.