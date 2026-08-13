Escándalo con Facundo Moyano y su novia: quiénes son los 14 testigos citados y cuáles son las dos versiones

El exdiputado y sindicalista sigue imputado y la restricción que le impide acercarse a la joven sigue vigente.

La investigación de la Justicia por el episodio que involucró a Facundo Moyano y su novia Candela Arizaga sigue ampliándose. A más de una semana del escandaloso hecho donde se ve a la joven correr semidesnuda por la calle y bajo el efectos de las drogas, se confirmó que hay 14 personas que deberán declarar.

Los primeros llamados al 911 alertaron sobre una mujer que corría semidesnuda por la calle, pero días después Candela negó q ue su pareja la haya agredido o le impidiera abandonar el departamento. Ese cambio en el relato no cerró la causa.

Moyano sigue imputado y la restricción que le impide acercarse a la joven sigue vigente. Para esclarecer qué pasó, la Fiscalía preparó una extensa ronda de declaraciones, y decidió ampliar la reconstrucción de aquella madrugada.

Quiénes son los 14 testigos citados por la Fiscalía

La Fiscalía Especializada convocó a 14 personas para declarar entre el 13 y el 31 de agosto. Entre ellas están los empleados de seguridad del edificio donde vive Moyano y al hombre que llamó al 911 durante la madrugada del episodio.

Facundo Moyano continúa imputado mientras la Justicia avanza con la declaración de 14 testigos.

Los primeros citados son Juan Ramón Pavón y Diego Nahuel Astrada, ambos trabajadores de seguridad del inmueble. También deberá presentarse Nelson David Maza, señalado como la persona que dio aviso a los servicios de emergencia.

La investigación continuará con los testimonios de varios integrantes de la Policía de la Ciudad. El inspector Matías Ríos participó del procedimiento inicial, mientras que Estefanía Verón acompañó a Arizaga durante su traslado al hospital. Silvana Salerno, por su parte, conversó con la joven cuando estaba internada.

También declarará Melina Anahí Nieva, oficial que cumplía funciones de consigna cuando la modelo recibió el alta médica. La Fiscalía pretende comparar esos relatos con los registros oficiales y determinar en qué condiciones se encontraba Arizaga durante aquellas horas.

Qué pueden aportar los médicos y los familiares

La ronda suma también a profesionales que atendieron a los dos protagonistas. Rocío Mariel Averanga, médica del SAME, asistió en el lugar, mientras que Lucrecia María Guinle recibió a Arizaga en el Hospital Pirovano. También fue citada Karina Pinto, médica legista de la División Medicina Legal de la Policía porteña. La profesional confeccionó el informe sobre el estado de Moyano durante su detención, un documento que forma parte del expediente.

Entre los testigos de contexto figuran Miriam Josefina García, empleada doméstica del exdiputado, y Sol Estrada Hildebrandt, amiga que acompañó a la joven durante su internación y al momento del alta.

El tramo final quedará reservado para Miriam Puntonet, madre de Arizaga, y Victoria Arizaga, hermana de la influencer. Las dos podrían brindar detalles sobre su estado posterior y las conversaciones que mantuvieron con ella. Sus declaraciones quedaron previstas para el 31 de agosto.

Las dos versiones sobre aquella madrugada

Moyano fue demorado el 4 de agosto en su departamento de Belgrano, luego de que varios llamados alertaran sobre la presencia de una mujer en la calle.

Un registro de una cámara de seguridad que muestra un elemento clave en la investigación.

Arizaga terminó trasladada al Pirovano y el exdiputado quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en un principio bajo un contexto de violencia de género.

Días más tarde, la joven se presentó ante la Fiscalía y negó haber sido atacada. Dijo que atravesó una descompensación relacionada con el consumo de sustancias y Moyano no le impidió salir del departamento.

La Justicia decidió mantener abierta la investigación y rechazó levantar la restricción perimetral. Ahora buscará contrastar ambos relatos con testimonios médicos, registros policiales y declaraciones de quienes intervinieron aquella noche. La ronda prevista para agosto podría definir el rumbo del expediente.